Monsieur le Président zeigte sich in der heißen Phase des Wahlkampfs mit offenem Hemd. "Voulez vous voter pour moi ce soir?", ätzte der "Guardian" über die Brusthaar-Offensive

Der Präsident trägt Brusthaar! In der heißen Phase des Wahlkampfs ging Monsieur le Président in den Social-Media-Kanälen aufs Ganze. Emmanuel Macron zeigte vor einigen Tagen im aufgeknöpften weißen Hemd, dass zumindest einer noch auf Pelz setzt. Verantwortlich für die haarige Instagram-Inszenierung: seine Haus- und Hoffotografin Soazig de la Moissonnière.

Auf den letzten Metern lautet die Devise offenbar, sich "männlich-markant" zu positionieren. Die Strategie ging auf, die Reaktionen der (französischen) Medien ließen nicht auf sich warten. "Emmanuel Macron comme on ne l'a jamais vu", hieß es bei "Madame Figaro". Der "Guardian" kommentierte Macrons durchschaubare Taktik mit einem süffisanten "Voulez vous voter pour moi ce soir?"

Ein Zufall ist der Schnappschuss nämlich nicht. Vor einigen Wochen knipste de la Moissonnière den französischen Präsidenten bereits im Hoodie und mit Dreitagebart, nun gibt er kurz vor der Stichwahl den Sean Connery im Élysée-Palast. Oder doch Tom Selleck?

Auf Bild Nummer neun zeigt sich Emmanuel Macron von seiner haarigen Seite.

Tom Selleck, 1978. Foto: 1978 Gary Lewis / mptv / picturedesk

Eines jedenfalls steht fest: Emmanuel Macron hat eine Schwäche für Hollywood-Inszenierungen, allerdings in der haarigen Retro-Version. Nun stellt sich die Frage: Darf man das als altbackene Macho-Attitüde verstehen? Oder ist der französische Präsident mit seiner Brusthaar-Offensive (dem "He-Vage") dem keimfreien, rasierten Mainstream voraus?

Wir erinnern uns: Während Schauspieler Timothée Chalamet einen oberkörperfreien, allerdings ziemlich haarfreien Auftritt bei den Oscars hinlegte, Harry Styles beim Coachella-Festival den blanken, tätowierten Oberkörper in eine kleine Weste verpackte und in TV-Formaten wie "Love Island" glattrasierte Muskelberge ausgepackt werden, prognostizieren Magazine wie "GQ" schon seit einigen Jahren einen "neuen Trend hin zu mehr Haar am Körper", den man auch auf Instagram beobachten kann. Ist nun ausgerechnet Emmanuel Macron der prominenteste Vertreter?

ZDF MAGAZIN ROYALE

Nicht ganz, zumindest nicht in Österreich. Unlängst demonstrierten Maurice Ernst und Kollegen beim Auftritt bei Jan Böhmermann, dass die enthaarte Männerbrust Konkurrenz bekommt.

Ernst hängte sich allen Ernstes eine Paillettenweste über den Oberkörper, der Auftritt erinnerte an die Bee Gees Ende der Siebziger. Ob Bilderbuch heute Abend so auch im Salzburger Festspielhaus auftreten? Wir werden das im Auge behalten. (feld, 21.4.2022)