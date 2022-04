Wer sich immer schon einmal als Ash Williams durch das "Evil Dead"-Setting kämpfen wollte, der hat bald Gelegenheit dazu. Foto: Saber Interactive

Während sich so mancher in Elden Ring an den letzten Bossen versucht, in Gran Turismo 7 neue Bestzeiten in Online-Rennen aufstellt oder sich noch durch den einen oder anderen Film in Lego Star Wars: The Skywalker Saga schießt, halten viele Gamer derzeit Ausschau nach neuem Futter. Nach einem eher mäßig spannenden April folgt nun leider auch ein von wenigen bekannten Namen gespickter Mai.

So bleibt die Hoffnung, dass sich einer der kleinen Namen in den nächsten Wochen als Überraschungshit entpuppt oder auch die Spiele in den diversen Abo-Diensten als lohnenswerter Zeitvertreib herhalten können. Wer ohnehin Games-as-a-Service nutzt, der freut sich etwa bei Halo: Infinite auf die zweite Saison, die bereits am 3. Mai startet. Was ebenso Hoffnung gibt ist, dass der erscheinungsarme April zumindest einiges an spannenden Games-News produziert hat. Ein Rückblick auf diese Highlights findet sich am Ende dieses Artikels.

"Trek To Yomi"

Angelehnt an die kultigen Akira Kurosawa Filme, präsentiert sich das Action-Adventure Trek To Yomi in feinster Schwarz-Weiß-Ästhetik. Als Samurai Hiroki schwört man seinem Meister, die Stadt und die Menschen, die er liebt, vor drohenden Gefahren zu beschützen. Die Geschehnisse des Spiels zwingen den jungen Mann auf einen Rachefeldzug, bei dem es gilt zahlreiche Gegner blutrünstig aus dem Weg zu räumen. In kurzen Zwischensequenzen wird die Geschichte weitererzählt. Die dazu passende Musik, die auch im Trailer schon einiges verspricht, soll die Stimmung gekonnt abrunden.

Nach Sifu gilt es trotz des ansprechenden Trailers die Erwartungshaltung in den richtigen Bahnen zu halten. Es handelt sich auch bei diesem Spiel um ein Indie-Game, das vom bekannten Publisher Devolver Digital vertrieben wird. Die angedeutete Geschichte, rund um Leben und Tod klingt interessant – ob die übernatürlichen Wesen am Ende dem Spielspaß zuträglich sind, wird man Anfang Mai bereits wissen. Das Spiel erscheint am 5. Mai für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series.

PlayStation

"Oaken"

Für PC, Linux, Mac und Switch erscheint am 3. Mai das Taktikspiel Oaken. Vertrieben von Goblinz Publishing, sieht dieses Kartenspiel durchaus interessant aus. Das Verwalten eines gewinnbringenden Decks gehört dabei genauso dazu, wie die richtige Entscheidung im Kampf gegen andere Spieler. Karten lassen sich aufrüsten, die Darstellung der Auseinandersetzungen findet in einer hübschen 3D-Welt statt, die um eine große Eiche herumgebaut wurde.

Auf Steam kann man sich bereits eine Demo herunterladen. Der Entwickler Laki Studios ist ein bisher unbeschriebenes Blatt. Mal schauen, ob sich das nach diesem Spiel ändern wird.

Goblinz Publishing

"Source of Madness"

Richtig hübsch sieht Source of Madness aus, das am 11. Mai für alle gängigen Plattformen erscheinen wird. In diesem Action-Roguelite muss man sich als begabter Jungmagier gegen sich ständig verändernde Monster antreten. Es gilt neue Ausrüstung zu finden, die den Protagonisten stärker macht, um auch spätere Abschnitte meistern zu können.

Seit September 2021 ist das Spiel im Early Access und die bisherigen Kommentare auf Steam sind durchwegs positiv. Vor allem die Inszenierung wird sehr gelobt, obwohl einige Abschnitte offenbar noch Feinjustierung benötigen, da sie offenbar etwas unfair ausgefallen sind. Auch finden sich laut einigen Spielern noch ein paar unnötige Fähigkeiten im Talentbaum und ein offensiver Spielstil, so der Tenor, wird nicht belohnt. Wenn die Macher mitlesen, könnten diese Ungereimtheiten bis zum Release wohl ausgebügelt werden. Für das junge, schwedische Entwicklerstudio Carry Castle wäre es in jedem Fall ihr bisher größtes Projekt.

Thunderful Games

"Evil Dead: The Game"

Den vielleicht prominentesten Namen in diesem Monat hat wohl Evil Dead: The Game. Auch wenn die Bekanntheit viel mehr von den gleichnamigen Filmen herrührt, eignet sich die Materie natürlich sehr gut für Videospiele. In diesem Fall handelt es sich um ein kooperatives Action-Fest, das man zusammen mit bis zu drei Freunden in Angriff nehmen kann. Dann darf man sich in bekannter Left for Dead-Manier durch Levels prügeln und schlitzen, um so an neue Waffen und Ausrüstung zu gelangen.

Die passende Atmosphäre sollen für Fans an die Filme angelehnte Musikstücke schaffen, vertraute Waffen, etwa Ashs Feuerstab, sowie die bekannten Stimmen von Bruce Campbell oder Dana DeLorenzo, die ihre virtuellen Gegenstücke synchronisieren. Wer sich den Helden nicht anschließen will, der kann als Dämon versuchen, die anderen Spieler am Erfolg zu hindern. Klingt alles vielversprechend, auch weil mit Saber Interactive zwar kein Blockbuster-Entwickler hinter dem Spiel steht, aber immerhin ein sehr erfahrender. Erscheinen wird das Spiel am 13. Mai für alle gängigen Systeme – auch die Nintendo Switch.

PlayStation

"Vampire: The Masquerade Swansong"

Wer hier gehofft hatte, die Fortsetzung von Vampire The Masquerade Bloodlines zu finden, den müssen wir enttäuschen. Da die Entwicklung an Bloodlines 2 aufgrund von zahlreichen Problemen aktuell auf Eis liegt, erscheint mit Swansong in der Zwischenzeit ein Rollenspiel, das allerdings mehr an ein Adventure im Vampir-Setting erinnert. Es geht um das Lösen von Rätseln, das Erkunden von Schauplätzen und das Führen von Gesprächen mit relevanten Figuren. Kämpfe wird es nicht geben, dafür drei spielbare Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

Die ersten Videos sehen schick aus, auch wenn die Animationen steif wirken. Wer aktuell allerdings ein stimmungsvolles Adventure sucht, der könnte hier das passende Spiel gefunden haben. Erscheinen wird Swansong am 19. Mai für alle gängigen Systeme.

PlayStation

Der April im Rückblick

Es war einiges los im April. So wurde etwa Return to Monkey Island angekündigt und Gerüchten zufolge soll es demnächst auch die Präsentation eines neuen Need for Speed Spiels geben. Der größte Deal in diesem Monat waren die zwei Milliarden Dollar, die Sony und Lego in Epic Games investierten, um gemeinsam an Plänen für ein kindgerechtes Metaversum zu arbeiten. Auch an der Remake-Front tut sich wieder einiges. Unter anderem wird an einer Neuinszenierung der ersten beiden Max Payne Teile gearbeitet.

In Kolumnen haben wir uns dem Thema "Schöne Grafik in Videospielen" gewidmet und auch Elden Ring und seine Auswirkungen auf die Games-Welt musste noch einmal besprochen werden. Getestet wurde in diesem Monat nicht viel, dafür waren mit This Means Warp und Lego Star Wars: The Skywalker Saga zwei ansprechende Titel dabei. Zudem haben wir noch den Trend von E-Sport-Bars beleuchtet und passend zu Ostern eine Vorschau zu I am Jesus Christ gewagt. (Alexander Amon, 24.4.2022)