Am Freitag informierte der im Jänner angetretene ORF-Generaldirektor seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den negativen Forecast für das Jahr 2022. Ein Maßnahmenpaket sei "alternativlos", ließ er die Belegschaft wissen. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Hier kommen die Mediennews von heute.

Blut, Schweiß, Träne: General Weißmann warnt: ORF drohen zwölf Millionen Euro Verlust 2022 – An Stiftungsräte und Mitarbeiterinnen erging eine Mitteilung über ein "Maßnahmenpaket"

ZDF-Sendung: Jan Böhmermann wirft Influencer Fynn Kliemann Betrug bei Maskenproduktion vor – Laut Recherchen von "ZDF Magazin Royale" hat der Unternehmer Schutzmasken aus Bangladesch und Vietnam als "fair" und "in Europa produziert" verkauft

TV-Tagebuch: Wenn Alice Schwarzer den Papst als Zeugen anruft: Plassniks Contenance in der "ZiB 2" – Anschwellende Halsschlagadern und die Frage nach der Verantwortung der Ukraine

Medienförderungen: RTR-Bewerber Loudon über Medien, Politik, Inserate: "Korruptionsanfälliges System" – Förderung statt Regierungswerbung – Loudon sieht "systemisches Problem, das allen schadet"

Mitreden im Liveticker: Heute ab 20.15 Uhr in ORF 1: Wer wird das "Starmania"-Finale gewinnen?

"Der Onkel – The Hawk": Anke Engelke: "Es gibt Humor, der tierisch wehtut" – In Michael Ostrowskis Filmgroteske "Der Onkel – The Hawk" verbindet Engelke anarchischen Witz mit Tiefgang. Warum Komik auch Aufrichtigkeit braucht, erklärt sie im Interview

Fotos von Unfallopfern: Presserat rügt "OE24" wegen Verletzung des Persönlichkeitsschutzes – In dem Beitrag ging es um eine dreiköpfige Familie, die mit dem Auto in die Salzach gestürzt und ertrunken ist

"Teheran" Staffel 2 bei Apple+: Glenn Close neu im Spionagereigen – Vor zwei Jahren feierte die preisgekrönte israelische Spionage-Serie "Teheran" Premiere, nun folgt die zweite Staffel – mit prominenter Verstärkung aus Hollywood

Vorgeschichte zu "Game of Thrones": Neuer "House of the Dragons"-Trailer online – Basierend auf George R.R. Martins Roman "Fire & Blood" erzählt die Serie die Geschichte des Hauses Targaryen, 200 Jahre vor "Game of Thrones" – HBO-Serie ab 22 August auf Sky

Doktorarbeit: Uni Frankfurt prüft Plagiatsvorwürfe gegen Springer-Chef Mathias Döpfner – Kommission zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten eingerichtet – Beschuldigter wollte sich nicht zu Vorwürfen äußern

Feature am Samstag: Günter Kaindlstorfer gestaltete Ö1-Sendung über seinen Nazi-Großvater – Journalist auf den Spuren seiner "typisch österreichischen Familiengeschichte"

Switchlist: Sherlock Holmes, Die Stunde der Patrioten, Drei am runden Tisch über Essen und Wahrheit, Universum History: Die Schlacht am Little Bighorn – TV-Hinweise für heute Abend.

Ein erholsames Wochenende wünscht die Etat-Redaktion.