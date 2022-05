Liebe Leserin, lieber Leser,

Der Beginn des mittlerweile bald drei Monate dauernden Angriffskrieges gegen die Ukraine markierte nicht nur im angegriffenen Land, sondern auch in Russland selbst eine Wende für die Bevölkerung. Praktisch alle verbleibenden, relevanten unabhängigen Medien zogen sich zurück, beschränkten ihre Berichterstattung oder sperrten überhaupt ganz zu.

Das macht es auch schwieriger, von außen einen Einblick in das in eine Polizeidiktatur abgedriftete Land zu bekommen. Doch auch in diesem Klima der Repression gibt es Russinnen und Russen, die – durchaus unter Inkaufnahme von persönlichem Risiko – ein Fenster in das Leben unter Putin und den Sanktionen öffnen. DER STANDARD stellt vier Kanäle vor, denen es sich zu folgen lohnt.

Und: Es gibt Neuigkeiten zu Elon Musks geplanter Übernahme von Twitter. Der Tesla-Chef steht offenbar im Clinch mit der Rechtsabteilung des Social-Media-Unternehmens. Laut dieser habe er eine Geheimhaltungsvereinbarung gebrochen, indem er enthüllte, dass die Stichprobengröße für die Kontrollen der Social-Media-Plattform zu automatisierten Nutzern 100 beträgt.

Außerdem haben wir zehn Indie-Spiele für die Nintendo Switch zusammengetragen, die man diesen Sommer ins Auge fassen sollte.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!





Polizeidiktatur und Sanktionen: Youtuber zeigen, wie das Leben in Russland ist

Musk soll Twitters Geheimhaltungsvereinbarung verletzt haben

Zehn Indie-Tipps für die Nintendo Switch

US-Bundesstaat will Airtag-Stalking mit neuem Gesetz kriminalisieren

iOS 15.5: Auf diese Funktionen dürfen sich iPhone-User freuen

Netflix arbeitet offenbar an Livestream-Funktion für Comedy Shows

Italienische Polizei wehrte russischen Cyberangriff gegen Song Contest ab