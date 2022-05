Liebe Leserin, lieber Leser,

Zehn Tote, die meisten davon Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner, und mehrere Verletzte forderten die Schüsse eines 18-Jährigen in einem Supermarkt in Buffalo (New York), ehe er von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Mittlerweile werden die Hintergründe zu den Szenen von Samstag klarer. Die Behörden untersuchen den Fall als "rassistisch motivierten, gewalttätigen Extremismus", oder in anderen Worten: rechten Terror.

Einmal mehr war es auch eine Tat, die wohl online angekündigt worden war. Auf verschiedenen Plattformen verkehrte der mutmaßliche Täter, bei dem es sich laut Behörden um Payton G. handeln soll, unter dem Namen "jimboboiii". Wie es aussieht, hat er sich im Netz radikalisiert und seine Tat live übertragen. Auszüge des Streams kursieren weiterhin und zwingen Facebook und Co, sich einer Schnitzeljagd zu stellen.

Außerdem wollen die EU-Mitgliedstaaten große Tech-Konzerne wie Google und Facebook für den Ausbau von Telekomnetzen zur Kasse bitten. Diese seien für den Großteil allen Datenverkehrs verantwortlich, würden also von der "digitalen Transformation" der EU bloß profitieren, heißt es vom EU-Rat.

Und: Elon Musk erntet nach seiner Ankündigung, den Twitter-Deal zur Überprüfung des Anteils an Fake-Accounts pausieren zu wollen, Kritik. Seine vorgeschlagene Methode dürfte dafür in Wirklichkeit unbrauchbar sein.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!





Rechter Terror in Buffalo: Radikalisiert auf 4chan, live gestreamt auf Twitch

EU-Mitgliedstaaten wollen Google und Co für Netzausbau zur Kasse bitten

Streit um Fake-Accounts auf Twitter: Kritik an Musks Plan für Analyse

Apple hat offenbar massive Probleme mit Lieferung von Macs

Pixel 6a: Google wechselt nach Kritik auf einen neuen Fingerabdrucksensor

Deutsches Krankenhaus testet Medikamentenlieferung per Drohne

Hosenlos im Homeoffice: KI-Tool schafft Abhilfe bei Videochats