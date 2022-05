Die Etat-Medienews vor dem Wo-chen-en-de:

Sendeschluss bei Österreichs MTV Musiksender gotv stellt den Sendebetrieb ein. "Es geht sich nicht mehr aus", sagt Betreiber Thomas Madersbacher.

Ausgehört: gotv verabschiedet sich nach fast 20 Jahren. Foto: gotv

Weder Frau noch Mann, was dann? ZDF-Serie "Becoming Charlie" über die schwierige Suche nach der eigenen Identität.

Beste Werbung des Jahres CCA-Gold mit nackter Kunst und einem Podcast gegen das Vergessen – die Goldenen im Überblick.

Etatmaus Beste Crossmedia-Kampagne von 2021 gesucht – zur Abstimmung geht es hier entlang.

Sanierer ohne Betätigungsfeld CFO Andreas Lederer verlässt die STANDARD-Gruppe, das Unternehmen sei schuldenfrei und finanziell nachhaltig aufgestellt.

Keine Rüge Bilder von verkohlter Leiche für Presserat kein Ethikverstoß.

Vorarlberger Inseratenaffäre analysiert Welche Firmen warum für zehntausende Euro im Wirtschaftsbund-Magazin inserierten

Styria-Vorstand Kribitz ist tot Kurt Kribitz, seit 2016 in der Führung des Grazer Medienkonzerns, starb mit 64 nach kurzer, schwerer Krankheit.

Klum Mama und Tochter: Zwei Österreicherinnen im Finale von "Germany's Next Topmodel"

Abtreibung zwischen Cha-Cha-Cha und Griaß di Von "Grey's Anatomy" über "Please like Me" bis zum "Bergdoktor": Was geben Filme und Serien zum Thema Abtreibung her?

Verscherbelte Galionsfiguren Reportage "Re: Brexit ja, Zukunft nein" auf Arte – das TV-Tagebuch

Switchlist Spanische Grippe, Verblendung, Klima – Krisen – Kriege – die TV-Tipps für Freitag.

Sonnige Tage!