PRO: Ein breiteres Angebot

von Oona Kroisleitner

Er wird es schon machen. Das prophezeit Bundespräsident Alexander Van der Bellen nicht nur die Historie, sondern auch Umfragen. Aus der Geschichte lernt man: Kandidiert ein Staatsoberhaupt für eine zweite Amtsperiode, hat es die Wahl eigentlich in der Tasche. Befragungen sehen Van der Bellen ebenfalls unangefochten an der Spitze. Wieso sollte sich also jemand – trotz der Gefahr, als Verliererin dazustehen – um das Amt bewerben? Warum sollen ÖVP oder SPÖ jemanden in die erste Reihe stellen und auf vielleicht verlorenem Posten in den Wahlkampf schicken?

Damit die Bevölkerung mehr Auswahl hat. Denn obwohl die Mehrheiten so gut wie fix wirken, braucht es ein Angebot an die Bevölkerung, das über den Amtsinhaber und – aller Voraussicht nach – die FPÖ auf der gegenüberliegenden Seite des Parteienspektrums hinausgeht. Gibt es für sie keine Option, frustriert das; man wählt zwischen dem kleinsten Übel oder schreitet erst gar nicht zur Urne – in Zeiten der Politikverdrossenheit und der vielzitierten Spaltung der Gesellschaft kein gutes Signal. Auch für eine lebendige inhaltliche Auseinandersetzung braucht es mehr als zwei Standpunkte. Jeder Wahlkampf bietet die Chance, Themen zu setzen, Probleme anzuprangern, neue Ideen zu bewerben.

Zuletzt gibt es den Unsicherheitsfaktor: was, wenn es doch keine gmahde Wiesn für Van der Bellen ist? Die letzte Bundespräsidentschaftswahl hat gezeigt, dass alles passieren kann. (Oona Kroisleitner, 23.5.2022)