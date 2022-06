[STANDARD-Umfrage] Corona-Pandemie für die Mehrheit der Bevölkerung noch nicht vorbei

[Nations League] Leistung gut, Ergebnis schlecht: Österreich verliert 1:2 gegen Dänemark

[Ukraine-Livebericht] Selenskyj: EU-Beitritt der Ukraine entscheidet über Zukunft Europas

[Kommentar] Boris Johnson verharrt im Amt

[Nachgefragt] Irritierender GIS-Besuch: "Insistieren ist keinesfalls Standard", sagt ihr Geschäftsführer

[Amtsübergabe] Steiermark: Baustellen, die auf Drexler warten

[Wissenschaft] Warum wir es selten schaffen, uns nachhaltig und gesund zu ernähren

[Karibik] Umweltminister der Dominikanischen Republik in seinem Büro erschossen

[USA] Richter in New York lässt Klage gegen Kevin Spacey zu

[Wetter] In der Westhälfte verläuft der Tag meist trüb und regnerisch mit regional ergiebigen Regenmengen. Nach Osten hin sowie von Unterkärnten bis zum Südburgenland scheint hingegen lange die Sonne, nur allmählich breiten sich Wolken und Regen weiter ostwärts aus. Allerdings können sich dann mit hoher Wahrscheinlichkeit gerade in den sonnigsten Regionen gegen Abend vermehrt hochreichende Quellwolken und daraus teils kräftige Schauer- und Gewitterherde entwickeln. Der Wind dreht mit Eintreffen der Störungszone auf West bis Nordwest, frischt jedoch nur in Gewitternähe kurzzeitig böig und mitunter kräftig auf. Frühtemperaturen 11 bis 18 Grad. Tagsüber große Temperaturunterschiede, von Nordwest nach Südost Temperaturmaxima zwischen etwa 16 und 28 Grad.

[Zum Tag] 1742: In einem Brief an Leonhard Euler äußert der Mathematiker Christian Goldbach die später nach ihm benannte, bis heute unbewiesene Vermutung, nach der sich jede gerade Zahl größer 2 als Summe zweier Primzahlen darstellen lassen soll.