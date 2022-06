Sein Handy bot einen Enblick in den innersten Machtzirkel der Kurz-ÖVP: Thomas Schmid. Jetzt als Oper vertont.

Die berühmt gewordenen "Chatprotokolle" aus dem innersten Zirkel der Kurz-ÖVP– unter besonderer Beteiligung von Thomas Schmid– sind bereits Allgemeinbesitz der darstellenden Künste. Nach der STANDARD-Veröffentlichung und einer pointierten Wiedergabe durch Burgtheaterschauspielerinnen sind sie jetzt auf dem Dorfplatz angekommen: Johannes B. Czernin, Peter Godulla und Patrick Sellier haben das anrüchige Material vertonen lassen.

Jetzt wird das "Machtspiel in vier Chatprotokollen" unter dem Titel Der Prätorianer feierlich zur Uraufführung gebracht. Amouröser Untertitel des heiter-türkisen Passionswerks: "Die Zärtlichkeit des Thomas S". Schauplatz der "Chat-Oper" ist der Vorgarten der Tauglerei am Dorfplatz in St. Koloman (im Salzburger Bezirk Hallein im Tennengau).

Zivilgesellschaftliches Anliegen

Der Prätorianer - Die Oper

Die Initiatoren hätten sich bewusst dafür entschieden, das Projekt ohne öffentliche Fördermittel umzusetzen. "Wir verfolgen nicht den Zweck, mit diesem Event Geld zu verdienen. Wir möchten einen Beitrag leisten, damit sich unsere Gesellschaft verändert. Wir möchten Konflikte öffentlich besprechen, Kompromisse finden, die die Zukunft sichern und für alle lebbar sind. Wir wollen wissen, welche Ziele die Menschen verfolgen, die gerade regieren und wir wollen, dass Kultur die wichtige Rolle in unserer Gesellschaft hat, die sie verdient", heißt es vonseiten der Veranstalter.

Tickets live vor Ort sind um fünf Euro erhältlich, der Livestream im Internet ist ab zehn Euro zu verfolgen. (red, 17.6.2022)