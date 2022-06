Krise der Volkspartei

Schwarze Wolken am türkisen Himmel: So steht die ÖVP in den Ländern da

Nicht genug, dass sich die Bundes-ÖVP in ärgste Turbulenzen hineinmanövriert hat – auch in den Landesorganisationen der Volkspartei ist einiges in Bewegung