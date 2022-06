Sommer, Sonne, Urlaub. So weit, so gut. Die Urlaubsdestination wird ausgesucht, alles gebucht, die Vorfreude ist bei allen Familienmitgliedern da. Und dann kommt die Anreise, die wohlüberlegt sein will.

Mit dem Flugzeug geht es meist recht schnell, und für Kinder ist ein Flug oft auch aufregend, aber die angespannte Situation auf Flughäfen und bei Fluglinien kann die Vorfreude auf den Urlaub trüben. Mit dem Zug dauert die Anreise zwar etwas länger, aber zumindest können sich die Kleinen jederzeit bewegen, spielen und aufs Klo gehen, und das kommt doch häufig vor. Viele Familien entscheiden sich bei Urlaubsfahrten aber dann doch für das Auto. Der Vorteil ist, man kann alles mitnehmen, was man braucht, kann fahren, wann man will, und Pausen können so gestaltet werden, wie die Kinder und auch Eltern sie brauchen. Aber es ist doch relativ fad, lange im Auto zu fahren und im Kindersitz zu sitzen. Wie soll man die Kleinen da am besten beschäftigen, das fragt sich auch "Ruixada":

Erfahrene Eltern haben bereits ein paar Tipps parat. "Die Pädagogik an diesem Tag etwas vernachlässigen", rät "Klaus von Klausiwitz":

Viele Pausen einplanen und Gewohntes dabeihaben hilft laut "Lady of the Lake":

Entspannte Eltern und Nachtfahrten können hilfreich sein:

Was sind Ihre Tipps?

Was hilft Ihren Kindern und auch Ihnen, lange Urlaubsfahrten gut zu überstehen? Was haben Sie immer dabei? Flugzeug, Zug oder Auto: Womit verreisen Sie am liebsten, und warum? Tauschen Sie sich im Forum aus! (wohl, 29.6.2022)