Livebericht Ukraine] Regierung berät heute zu Gaskrise.



[International] In Deutschland sollen künftig alle ihr Geschlecht selbst wählen dürfen.

[Inland] Linzer Bürgermeister zur Corona-Lage: "Regierung geht planlos in den Herbst".

Anklage gegen Anwalt Ramin M. in der Causa Ibiza-Video erhoben.

[Panorama] Sechs Menschen bei Parade zum US-Nationalfeiertag in Chicago erschossen.

Keine Polizeikarriere für "Links-Linke" in Salzburg.

Neusiedler See um 40 Zentimeter seichter als im langjährigen Mittel.

13 Personen werden nach Gletscherbruch in den Dolomiten weiterhin gesucht.

[Wetter] Neben zahlreichen dichten Wolken scheint bis zum Abend in nahezu allen Landesteilen auch die Sonne. Vor allem während der Vormittagsstunden ist jedoch noch häufig mit Regenschauern zu rechnen. Anfangs können sich am Alpenostrand und im Südosten auch noch Gewitter in die Niederschläge mischen. Bis 25 Grad.

[Zum Tag] Um den 5. Juli (3.–6. Juli) befindet sich die Erde an ihrem sonnenfernsten Punkt (Aphel).