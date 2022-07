In einem Kindergarten in Wien soll es zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Der Bericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft fällt für die MA 10 (Kindergärten) verheerend aus

Der Verdacht an dem städtischen Kindergarten in Wien wurde anderen Eltern lange nicht mitgeteilt. Foto: imago images/Rolf Kremming

Nach den erhobenen Missbrauchsvorwürfen in einem Wiener Kindergarten liegt nun der Bericht der Kinder-und Jugendanwaltschaft vor – und der deutet auf weitere Versäumnisse im Umgang mit den erhobenen Vorwürfen hin. So sollen zwölf Eltern bereits seit 2020 über Auffälligkeiten bei ihren Kindern berichtet haben. Dennoch seien die weiteren Eltern nicht oder nur "halb" über die Vorwürfe informiert worden, berichtete Kinder-und Jugendanwalt Ercan Nik Nafs am Donnerstag gemeinsam mit Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) aus einem Prüfbericht.

Ein erster Verdachtsfall, bei dem ein Gutachten in Auftrag gegeben worden war, das aber mehr als ein Jahr lang auf sich warten ließ, war anderen Eltern verschwiegen worden. Diese sollen aber offenbar unabhängig davon Meldungen von Albträumen und plötzlichem Bettnässen gemacht haben. Weitere Beobachtungen waren demnach, die permanente Weigerung in den Kindergarten zu gehen, bis hin zu Angst vor dem Klo und dem Waschraum im Kindergarten, wie Nik Nafs erläuterte. Es habe nicht einmal Aufklärung gegeben, "als sich unter den Kindern das Gerücht verbreitete, der (versetzte, Anm.) betroffene Pädagoge sei an Corona gestorben".

Kritik an hierarchischen Strukturen

Der Wiener Kinder- und Jugendanwalt kritisierte die hierarchischen Strukturen. Eltern von betroffenen Kindern seien mit der Bitte, auch andere Eltern zu informieren, zurückgewiesen worden – mit dem Hinweis, man warte zunächst auf eine "Entscheidung von oben". Er ortete eine "mangelnde Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung" und Angst vor Vorgesetzten.

Der unter Federführung der Kinder-und Jugendanwaltschaft erstellte Bericht zeige auf, "dass hier nicht früh genug mit den Eltern kommuniziert worden ist", sagte Wiederkehr. Die Prüfung lege auch dar, dass es Kinderschutzeinrichtungen gegeben hat, aber vielleicht zu komplex. Die Frage über Schuld oder Nicht-Schuld des Pädagogen "ist keine Frage die ich als Politiker beantworte, oder auch der Bericht", betonte der Vizebürgermeister. Es gelte die Unschuldsvermutung, die Staatsanwaltschaft führe Ermittlungen. Die Ableitungen aus dem Berichts sollen einerseits den Kinderschutz stärken, aber auch das Vertrauen in städtische Bildungseinrichtungen. Der Prüfbericht sei der Startpunkt für einen "großen Aktionsplan Kinderschutz" in dieser Stadt.

Jener Mitarbeiter, gegen den sich der Verdacht richtet, wurde zwar umgehend in den Innendienst versetzt, trotzdem erfolgten zuletzt weitere personelle Konsequenzen. So mussten unter anderem die Kindergartenleitung und die Leitung der Stadt-Wien-Kindergärten zurücktreten. (APA, red, 7.7.2022)