Das Leben ist bekanntlich kein Wunschkonzert. Aber Ideen, wen sie unbedingt einmal auf einer Bühne spielen sehen möchten, haben musikaffine Menschen üblicherweise zur Genüge. Nicht jeder diesbezügliche Wunsch lässt sich allerdings so ohne weiteres umsetzen – und manche davon bedauerlicherweise gar nicht mehr.

David Bowie, 1996 live in Wien – waren Sie dabei? Foto: REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo

Gründe für verpasste Konzerte

Schwierig oder auch frustrierend wird es dann, wenn höhere Gewalt in der einen oder anderen Form dieses Anliegen verunmöglicht. Nicht jede Band geht regelmäßig auf Welttournee und gastiert in der Nähe, sodass räumliche Distanz einfach zu groß oder finanziell zu herausfordernd sein kann, um sich seinen Herzens-Konzertwunsch zu erfüllen. Auch kommt es vor, dass sich Bands auflösen und man daher die Chance verpasst hat, sie jemals wieder in dieser Konstellation live erleben zu können. Und der bestimmt bitterste Grund, einen hochgeschätzten Musiker oder eine geliebte Musikerin nicht mehr mit großer Leidenschaft auf einer Bühne performen sehen zu können, ist natürlich deren vorzeitiges Ableben.

Zu jung verstorben: Wen man nie wieder live sehen kann

Spontan fallen einem hierzu in den letzten Jahren verstorbene Legenden wie David Bowie, Leonard Cohen, Whitney Houston, George Michael oder Prince ein. Großes Bedauern kann man auch hinsichtlich der zahlreichen Mitglieder des ominösen "Club 27" empfinden – jener bedeutenden Musikgrößen, die allesamt im Alter von gerade einmal 27 Jahren aus dem Leben geschieden sind, etwa Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain und Amy Winehouse.

Wie ist das bei Ihnen?

Welchen Sänger, welche Sängerin oder welche Band bedauern Sie zutiefst, niemals live gesehen zu haben? Sind Sie froh, noch die Chance auf ein bestimmtes Konzert genutzt zu haben, die heute nicht mehr besteht? Und wen hoffen Sie, wenigstens einmal im Leben auf einer Bühne zu erleben? Erzählen Sie im Forum! (dahe, 9.8.2022)