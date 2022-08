"Leiwandes Licht!" Der Schlussmann des kleinen Gruppettos war schon fast außer Hörweite, als ich überriss, was er gemeint hatte: An seinem Heck leuchtete es rot. Und als er – von hinten kommend – auf mein bei Greifenstein an ein Verkehrsschild gelehntes Rad zugerollt war, hatte er wohl gesehen, dass das rote Licht an meinem Rad zu blinken begonnen hatte. Und schneller geworden war, je näher er kam.

Blinkende Rücklichter gibt es viele. Doch dieses ist speziell: Der Kollege hatte meines erkannt, weil er es selbst verwendet.

"Ja, leiwandes Licht!", rief ich ihm nach. Einer aus der Gruppe drehte sich kurz um: "Nie mehr ohne!", kam über seine Schulter. "Das Radar ist echt der Hammer."