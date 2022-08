Doku "Aufgewachsen in Afghanistan" auf ARD; Finanzminister Brunner erwartet 100 Millionen Euro aus Digitalsteuer, auf EU-Ebene könnte Steuer 2023 in Kraft treten; Russische Journalistin Owsjannikowa bis Oktober unter Hausarrest

Zahlreiche Baustellen in Gmunden, oft direkt am See. Foto: ORF

Heute in ORF 2: ORF-"Schauplatz": Das Griss um die besten Plätze am und um den See – ORF-Reporterin Nora Zoglauer war im Salzkammergut unterwegs. Für den "Schauplatz" berichtet sie über umstrittene Immobilienprojekte und darüber, wie sich Anrainerinnen und Bewohner dagegen wehren

TV-Tagebuch: Doku "Aufgewachsen in Afghanistan" auf ARD: Kein Leben ohne den Krieg – Das preisgekrönte Langzeitprojekt zeichnet den Spagat einer ganz normalen Kindheit in einem Land nach, in dem nichts normal ist

Einnahmen: Finanzminister Brunner erwartet dieses Jahr 100 Millionen Euro Einnahmen aus Digitalsteuer – Auf EU-Ebene hofft er auf eine baldige Entscheidung bis Ende des Jahres, damit Steuer 2023 in Kraft treten könnte

Abokunden: Disney holt mit seinen Streamingdiensten Netflix ein – On-Demand-Services Disney+, Hulu und ESPN+ kommen auf 221 Millionen Abos – Disney+ erhöht die Preise in den USA um knapp 40 Prozent

Nach Live-Protest im TV: Russische Journalistin Owsjannikowa bis Oktober unter Hausarrest – Zweifacher Mutter droht wegen "Diskreditierung" der Armee zehnjährige Haft

Serienforum: True-Crime-Serien – Welche fanden Sie am besten? – Verbrechen, die wirklich passiert sind, in einer spannenden Serie aufbereitet – dieses Genre hat immer mehr Fans

Erster Trailer für "Wedding Season" auf Disney+: Eine Hochzeit und acht Todesfälle – Im September startet auf dem Streamingsender Disney+ die erste Eigenproduktion aus Großbritannien

Tiere in der Kunst: Neue 3sat-Doku-Reihe "TierART" – Comedian Aurel Mertz führt durch die tierische Kunstgeschichte – Die erste Folge widmet sich am Montag den Katzen. Bis 19. August folgen Hunde, Pferde, "Exoten" und Vögel

Switchlist: Viva Forever, Walk the Line und Der Stinkstiefel, Die Zauberflöte" von den Salzburger Festspielen und das ORF-Wirtschaftsmagazin "Eco" – TV-Hinweise für heute Abend

