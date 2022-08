Keinen Kampf mit Morgenstern und Schild, sondern ein verbales Pro & Contra liefern wir uns nach der Premiere von "House of the Dragon". Foto: Sky/HBO

Hier die Mediennews vom Dienstag:

"House of the Dragon": Genialer erster Auftritt oder Drache im Sinkflug?

Blog zu "House of the Dragon", Folge 1: Kriegswehen

Liveticker-Nachlese: Wir haben die erste Folge von "House of the Dragon" gemeinsam geschaut

Rekord in den USA: "House of the Dragon" beschert HBO Rekordpremiere

1930-2022: Langjähriger "Zeit"-Herausgeber Theo Sommer starb mit 92

Staffelrekord: 916.000 verfolgten "Liebesg'schichten und Heiratssachen" auf ORF 2

TV-Quoten: 780.000 sahen ORF-"Sommergespräch" mit FPÖ-Chef Herbert Kickl

Zeitschrift mit Gimmick: "Yps"-Magazin kehrt zurück

Russland verstärkt Zugriff auf Medien: Teilweiser Verkauf von Yandex

Podcast: Böhmermann-Schulz-Podcast "Fest & Flauschig" bis mindestens 2025

Pressefreiheit: Weiterer Journalist in Mexiko ermordet

Fernsehen: RTLzwei zeigt fünfteilige Doku zu Roadtrip der "Kelly Family"

TV-Tipps für Dienstag: Tödliche Recherchen, Cannabis für alle und Manuel Rubey



Wir wünschen spannende Lektüre!