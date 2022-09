Preissprung in der Wiener Innenstadt. Foto: Putschögl

Wien – Das Angebot an Eigentumswohnungen in der Wiener Innenstadt ist gering, insbesondere im Neubau. Die Preise für gebrauchte Eigentumswohnungen sind deshalb im vergangenen Jahr geradezu explodiert: Bei Otto Immobilien errechnete man für den aktuellen "Wohnungsatlas" über den 1. Bezirk ein Plus von 24 Prozent gegenüber 2020.

Erstmals mehr als 10.000 Euro

Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für eine gebrauchte Wohnung in der City lag damit im Vorjahr bei 10.800 Euro und überschritt erstmals die 10.000er-Grenze. Für Erstbezugswohnungen im Eigentum wurden durchschnittlich 13.600 Euro bezahlt. Neue Wohnbau-Projekte gibt es aktuell in der Wiener Innenstadt aktuell nicht, die Pipeline ist leer.

2021 war mit einem Umsatz von 296 Millionen Euro ein verkaufsstarkes Jahr in der City, was vor allem auf das Projekt Kayser von BIG-Tochter ARE und JP Immobilien zurückzuführen gewesen sei. "Trotz fortlaufender Einschränkungen aufgrund der Pandemie hat sich 2021 als krisenresistent erwiesen und konnte umsatzmäßig an das Erfolgsjahr 2019 anschließen", erläutert Christopher Kmen, Senior Analyst bei Otto Immobilien Research.

Dies, obwohl internationale Kundschaft wegen Corona-bedinger Reisebeschränkungen nur für zehn Prozent aller Transaktionen verantwortlich zeichnete, neun von zehn Käuferinnen und Käufern aus Österreich stammten. Danach folgen Investoren aus Deutschland mit einem Anteil von 2,2 Prozent sowie Investoren aus den restlichen EU-Staaten. "Die internationale Käuferschaft ist angesichts pandemiebedingter Einschränkungen und politischer Krisen zwar deutlich zurückhaltender, ihre stetige Nachfrage lässt aber darauf schließen, dass sie lediglich auf Warteposition ist", meint Sonja Kaspar, Abteilungsleiterin Immobilienvermarktung Wohnen. bei Otto.

4.363 Eigentumswohnungen im Bestand

Insgesamt gibt es im 1. Bezirk laut Wohnungsatlas aktuell genau 4.363 Eigentumswohnungen. Dieser Wert decke sich mit dem letzten Update vom Herbst 2021, da es zurzeit keine neuen Projekte am Markt gibt und auch kein Wohnungseigentum begründet wurde. Die durchschnittliche Wohnungsgröße liegt bei 104 Quadratmetern. (red, 6.9.2022)