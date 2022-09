Queen Elizabeth II liebte Süßspeisen, vor allem mit Schokolade.

Foto: Reuters

Queen Elizabeth II war für vieles bekannt: ihre Rekord-Regentschaft, eiserne Disziplin, ihre Corgis, ihre Mode. Wofür sie weit weniger bekannt war, waren ihre Vorlieben beim Essen. Der ehemalige Koch des Buckingham Palace, Darren McGrady, durfte mehr als 15 Jahre lang neben Prince Charles und Diana auch die Königin bekochen und erzählte in einem Interview: "Die Queen ist kein Foodie."

Je nach Quellen soll die britische Monarchin ein Faible für Krabbenfleisch gehabt haben, aus anderen geht hervor, dass sie vor allem die traditionelle französische Küche schätzte. Eines ist aber über alle Belege hinweg gleich: Die Queen bevorzugte lokale und in ihren Gärten angebaute Lebensmittel. Karotten, Erdäpfel und anderes Gemüse landeten häufig auf ihrem Teller, im Sommer aß die Monarchin gerne saisonales Obst, besonders Erdbeeren.

Dagegen soll Elizabeth Knoblauch gehasst haben, Pasta und Tomatensauce verschmähte sie laut ihren Köchen auch – mit italienischem Essen konnte man also bei ihr nicht punkten.

Königliches Zuckergoscherl

Ganz die britische Herrscherin, trank Elizabeth täglich Tee, am liebsten Earl Grey, dazu reichte man Jam Pennies. Den Nachmittagssnack nahm die Königin angeblich an jedem Tag ihrer Regentschaft zu sich. Die royale Speise ist ein Mini-Sandwich mit ungesalzener Butter und Himbeermarmelade. Mit runden Keksformen werden runde Häppchen ausgestochen, die an einen Penny erinnern sollen.

Laut dem ehemaligen Koch der Queen, Graham Newbould, hatte das aber auch mit dem Aberglauben der Queen zu tun: Wer der royalen Familie eckige Sandwiches serviert, versuche die Krone zu stürzen, heißt es. Ihre Liebe zum Marmeladebrot bewies die Königin zu ihrem 70. Thronjubiläum: Im Video mit Paddington Bear holte sie ein Sandwich aus ihrer Handtasche und lüftete damit auf humorvolle Weise auch das lang gehütete Geheimnis über ihren Tascheninhalt. Hatte die Queen nach den simplen Marmeladesandwiches noch immer Gusto auf etwas Süßes, reichte man ihren Lieblingskuchen: Chocolate Biscuit Cake, ein Kuchen aus Schokoladencreme und Keksen.

Gin-Liebe

Nicht nur Tee liebte Queen Elizabeth II, es war weithin bekannt, dass sie eine ganz spezielle Vorliebe für Gin hatte. Besonders gerne trank sie den Alkohol als Gin Dubonnet, einen Drink aus einem Teil Gin und zwei Teilen Dubonnet – einem Aperitif, der dem Wermut ähnelt. Garniert wurde er mit einer Zitronenspalte in einem Glas mit zwei Eiswürfeln. Ihrer Gin-Liebe hat man 2020 sogar ein indirektes Denkmal gesetzt: Der lokal destillierte Buckingham-Palace-Gin wurde unter anderem mit Sharon-Früchten und Myrteblättern aus dem Garten der Queen angereichert. (rec, 9.9.2022)