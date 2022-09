Ob in München, Wien oder in anderen Städten – sind Sie begeisterter Fan der Wiesn, oder halten Sie eher weniger davon?

Einst als eher kleinere, fröhliche Festivität mit Pferderennen, Kegelbahnen, Karussellen, wenigen Verkaufsständen sowie gutem Essen und Trinken zelebriert, ist das Münchner Oktoberfest mehr als 200 Jahre später längst zur globalen Attraktion geworden. Man könnte getrost sagen, das Oktoberfest ist das Event, für das viele Menschen eigens nach München reisen, um zu feiern, sich zu amüsieren und andere kennenzulernen. Nachdem das Fest die vergangenen beiden Jahre pandemiebedingt abgesagt wurde, freuen sich viele umso mehr, in den kommenden Tagen am 187. Münchner Oktoberfest mit dabei sein zu dürfen.

Bier, Würstel, Brezel – das alles und viel mehr gibt's – zu horrenden Preisen – am Oktoberfest. Foto: imago images/Ralph Peters

In zünftiger Tracht – ob Lederhose oder Dirndl – geht das Fest auf der Theresienwiese mit einem Aufgebot an Sicherheitsmaßnahmen mit Millionen Besucherinnen und Besuchern über die Bühne. War es einst eine Veranstaltung für jedermann und jedefrau, ist die Münchner Wiesn aber längst zu einem Event für eher Gutbetuchte geworden – denn bei Preisen von mehr als zwölf Euro für eine Maß Bier ist das Fest für viele nicht mehr leistbar. Für Betreiber, Wirte und Hotellerie ist es jedenfalls lukrativ: 2018 generierte das Oktoberfest einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro.

Auf geht's!?

Aber nicht nur in München wird feuchtfröhlich gefeiert – auch in Wien kann man vom 22. September bis zum 9. Oktober auf der Kaiserwiese im Prater auf das neue Wiener Oktoberfest gehen. Was für die einen die perfekte Möglichkeit zum gemeinsamen Feiern und Trinken darstellt, ist für andere der schiere Albtraum. "M-A-X" kann dem Ganzen durchaus etwas abgewinnen:

"ich gebs zu: ich mag sowas ab und zu – alle gehen dort nur zum saufen hin, sind seltsam gekleidet, es wird rumgeschrien, dämlich gelacht...irgendwie tiaf, aber doch manchmal schön (reicht mir aber alle 2-3 Jahre)".

Andere hingegen werden so schnell nicht mehr auf die Wiesn gehen:

"Völlig egal, ob Wien oder Minga: Erwachsene Menschen in angepissten und angespiebenen Lederhosen/Dirndln sind ein guter Grund, das Gelände weiträumig zu meiden. 1x gesehen, nie wieder!"

Wie stehen Sie dazu?

Gehen Sie gern auf derartige Feste? Waren Sie schon einmal am Münchner Oktoberfest? Was mögen Sie daran? Oder im Gegenteil: Was hält Sie davon ab hinzugehen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (Magdalena Waldl, 16.9.2022)