Finnland

Die Ruska, wie die Herbstfärbung der Wälder in Finnland heißt, legt sich in diesen Tagen langsam über die Wildnis Lapplands. Hier sehen Reisende das gesamte Jahr über kilometerweit sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Lange gerade Straßen führen gefühlt endlos durch die bunten Flächen aus Laub- und Nadelbäumen. Die herbstlichen Farben, gespickt mit sattem Grün, verleihen dieser Region ihren besonderen Charme. Highlight: ein abendlicher Stopp an einem See. Denn hier spiegeln sich die am Himmel tanzenden Nordlichter in den dunklen Gewässern. Eine beliebte Strecke ist die Route 970, der Nachfolger des alten Fußwegs zwischen den Dörfern Utsjoki und Karigasniemi. Sie führt abwechselnd hinunter zum Fluss und hinauf auf Berge und Anhöhen – schöne Ausblicke inklusive.

Norwegen

Die norwegische Inselgruppe der Lofoten zählt zu den landschaftlich schönsten Zielen Europas. Sie eignet sich bestens für eine Rundreise mit dem Mietwagen. Die Natur belohnt alle, die zwischen September und November in Norwegens nördlichste Region reisen. Denn dann warten leere Straßen, wandernde Wildtiere und bunt leuchtende Herbstblätter. Die Straße zum Dorf Nusfjord zeigt an einem sonnigen Herbsttag einen besonderen Reiz. Das Örtchen gilt als das bedeutendste und am besten erhaltene historische Fischerdorf des Lofoten-Archipels. Die denkmalgeschützte Siedlung am Bottelvika bietet Touristinnen und Touristen mehr als Idylle und Fisch: ein Freilichtmuseum erzählt die Geschichte des Ortes.

Niederlande

Im Herbst scheint Holland seine lebhafte Sommerstimmung abzulegen und zu einem friedlichen, farbenfrohen Ambiente zu wechseln. Die wechselnden Kulissen zwischen Stadt und Land sind es, die eine Tour durch die Region attraktiv machen. Besonders schöne Routen finden Autofans um das Dorf Overveen. Das Städtchen liegt in Nordholland und gehört zur Gemeinde Bloemendaal – zu Deutsch "Blumental". Am östlichen Rand der Nordseedünen ergeben die Braun- und Grüntöne der Wälder ein unverwechselbares Bild.

Deutschland

Der Herbst bietet die beste Kulisse für eine Fahrt durch den baden-württembergischen Schwarzwald. Wiesentäler und Bergweiden tauchen in goldenes Licht, Weinreben und Laubbäume tragen bunte Blätter. Zu den ältesten und bekanntesten Panoramastraßen Deutschlands zählt die Schwarzwaldhochstraße. Trotz der vielen Kurven lässt sie sich gut befahren. Auf rund 60 Kilometern bietet sie Einblicke in die unberührte Natur der Region.

Österreich

Wenn der Herbst alles in bunte Farbe taucht, entsteht eine magische Stimmung in den österreichischen Alpen. Diese Atmosphäre lässt sich im Salzkammergut am Nordrand der Alpenkette erleben. Besonders bei einer Fahrt um den Mondsee. Dort beobachten Fahrerinnen und Fahrer, wie sich die bunten Farben der Bäume im Wasser spiegeln und die Hänge hinaufklettern.

Schweiz

Ein weiteres besonderes Fahrerlebnis für den Herbst findet sich in der Schweiz. Der Malojapass führt auf 1.812 Höhenmetern über die Schweizer Alpen. Er verbindet das Bergell mit dem Engadin im Kanton Graubünden. Die Highlights der Strecke sind die beiden Endpunkte: die Silvaplana-Seenplatte im Norden sowie das Bergell im Südwesten. Vom touristisch geprägten Scheitelpunkt des Malojapasses führt die Route in gut ausgebauten Serpentinen bergab. Sie schlängelt sich in weiten Bögen durch einsam gelegene Bergdörfer bis nach Chiavenna. Gipfelprofile, Gletscherseen und ein orangefarbenes Blättermeer ergeben einen Ausblick wie aus dem Bilderbuch.

Slowenien

Maribor liegt an der Drau im Nordosten des Landes, in der slowenischen Steiermark. Von dort aus führt ein Roadtrip nach Špičnik an der Grenze zu Österreich, wo Herbstlandschaften warten. Die Blätter der Weinreben sind um diese Jahreszeit gold-, bernstein- und rosafarben gefärbt.

Rumänien

Der 160 Kilometer lange Transfagarasan Highway führt durch die farbenfrohen Karpaten und über die Transsilvanischen Alpen. Los geht es ab der Gemeinde Bascov. Die südlichen Karpaten verlaufen wie ein Bogen durch das Land. Roadtrip-Fans werden vor allem die Haarnadelkurven und Steigungen der Transfogarascher Hochstraße schätzen. Diese Gebirgsstraße zwischen der Großen Walachei und Siebenbürgen zählt zu den besten Pässen der Welt. Nicht zuletzt, weil sich Autofahrerinnen und -fahrer hier ungestört von öffentlichen Verkehrsmitteln in die Kurven legen. Urlauberinnen und Urlauber starten entweder von Bukarest oder Sibiu aus in Richtung Hochstraße.

Italien

Herbst in Italien: Die Sonne scheint, die Temperaturen sind noch angenehm, und es regnet kaum. Hinzu kommen die farbenfrohen Weinberge. Traditionelle Dörfer wie Castelvetro di Modena machen die Szenerie komplett. Es lohnt sich, hier auch einen Stopp einzulegen und die hügeligen Wege zu Fuß zu erkunden. Vor allem die Weinberge des Rosso Grasparossa mit den roten Rebstöcken zeigen sich von ihrer schönsten Seite.

Portugal

Bei immer noch angenehmen Temperaturen können Reisende die Landschaft rund um Viseu entdecken. Die alte Stadt im Herzen Portugals ist umgeben von Bergen und den Flüssen Vouga und Dão, hat landschaftlich also einiges zu bieten. Gerade im Herbst, wenn die Bäume ihr buntes Kleid anlegen. (red, 23.9.2022)

