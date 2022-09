Musikhören fällt normalerweise unter Genuss – zumindest wenn man selbst die Person ist, die für die Auswahl von Musikrichtung, Band und/oder Song zuständig ist. Doch Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, und was den einen in Verzückung versetzt, kommt bei der anderen ganz schlecht an.

Wenn man ganze Genres oder einzelne Bands nicht mag

Oftmals wird die eigene Ablehnung gleich einem ganzen Genre zuteil – man hasst beispielsweise aus Prinzip Volksmusik, Techno oder Hardcore. Schlager zu hören bereitet so manchem Menschen wenig Freude, während andere sich eher an Rap stören. Genauso kommt es vor, dass man eine Gattung zwar prinzipiell gerne hört, aber einzelne Vertreterinnen und Vertreter ablehnt – etwa Austropop von Wolfgang Ambros gut findet, mit Rainhard Fendrich aber weniger anfangen kann. Wieder andere haben einfach Bands oder Acts, die sie aus verschiedenen Gründen nicht mögen – so polarisieren etwa Rammstein, Marilyn Manson oder Helene Fischer.

2021 wurden sogar vom Onlinemagazin "Best Life" in einem aufwendigen Prozedere die "meistgehassten Rockbands aller Zeiten" gekürt. Diesen fragwürdigen Titel sicherte sich die kanadische Band Nickelback mit einem "Hated Band Index" von 99,99 Prozent. Geht es nach Slipknot/Stone-Sour-Sänger Corey Taylor, hat die US-Band Imagine Dragons die Kanadier jedoch diesbezüglich längst in den Schatten gestellt.



"Furchtbar – bitte dreh das ab!" Foto: Getty Images/iStockphoto/OSTILL

Coverversionen: Für Fans des Originals manchmal schwierig

Doch natürlich gibt es auch das Phänomen, dass man einzelne Songs nicht leiden kann – besonders perfide ist dies bei Liedern, die man im Original vielleicht sogar mag, aber in einer Coverversion, die plötzlich ständig im Radio läuft, unerträglich findet. Ein Beispiel für einen gecoverten Song, der sehr anders klingt und Fans des Originals nicht notwendigerweise Freude macht, wäre der "Dirty Dancing"-Hit "Hey Baby" von Bruce Channel, dem in der Version von DJ Ötzi doch ein recht anderer Anstrich gegeben wurde.

Andere kennen vielleicht bereits aus jungen Jahren das durchaus politisch geprägte Lied "Bella Ciao" und sangen es womöglich früher als Hymne des Antifaschismus auf Demonstrationen mit. Ertönt es heute in der Version von El Profesor im Radio, ist das für sie angesichts der Bedeutung und Geschichte des Liedes nicht immer leicht zu ertragen. Ein weiteres Beispiel wäre "The Sound of Silence" von Simon and Garfunkel – die Coverversion der Metal-Band Disturbed gefällt auch nicht jedem, der das Original kennt und liebt.

Wie ist das bei Ihnen?

Welche Musikrichtungen, Bands oder Songs können Sie schwer aushalten? Welche Coverversion halten Sie für eine Verschandelung des Originals? Und wie gehen Sie damit um, wenn unerwartet solche ungeliebten Klänge ertönen? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 27.9.2022)