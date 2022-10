Liebe Leserin, lieber Leser,

Nach fast zwei Jahren Absenz ist der Rapper Kanye West am Samstag wieder auf Twitter aufgetaucht. Zuvor wurde er von Meta gesperrt, weil er antisemitische Äußerungen in Chats in Form von Screenshots veröffentlicht hatte. Die Rückkehr war allerdings nur von kurzer Dauer, denn nun hat auch der Kurznachrichtendienst seinen Account zumindest vorübergehend eingefroren.

Außerdem sorgt die jüngste Sendung des deutschen Satirikers Jan Böhmermann für weitere Furore in der deutschen Innenpolitik. So soll die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) die Absetzung von BSI-Chef Arne Schönbohm erwägen. Und: Amazon investiert eine Milliarde Euro in die Elektrifizierung seiner europäischen Lieferflotte.

Das und noch viel mehr lesen Sie heute bei uns.





Kurzes Comeback: Twitter sperrt Kanye Wests Account nach antisemitischem Posting

Böhmermann-Sendung sorgt für Trubel in Deutschlands Innenpolitik

Amazon investiert eine Milliarde Euro in Elektrifizierung seiner europäischen Lieferflotte

Netzreaktionen zur Präsidentschaftswahl: Dosendiagramme und die Macht der "Krone"

Wenn das iPhone in der Achterbahn den Notruf wählt

Neue VR-Brille und ganz viel Metaverse: Was von der Meta Connect zu erwarten ist