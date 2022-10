Russland bombardiert erbarmungslos zivile Ziele in der Ukraine. Reiner Terror, um die Niederlagen an der Front "auszugleichen". Womit bombardiert Russland die ukrainischen Städte? Unter anderem mit iranischen Drohnen.

Russland bombardiert erbarmungslos zivile Ziele in der Ukraine. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/David Ryder

Zwei ganz üble Regime stützen sich gegenseitig. Putins Armee hat bereits Schwierigkeiten, High-tech-Raketen einzusetzen (auch wegen der Sanktionen fehlt es an Bestandteilen). Da helfen die Mullahs in Teheran doch gerne aus mit ihren sogenannten Kamikaze-Drohnen (die sich aufs Ziel stürzen). Die iranische Regierung dementiert zwar, dass sie Drohnen "für den Ukraine-Krieg" geliefert habe, aber die iranische Regierung sagt auch, dass die landesweiten Massenproteste von jungen Frauen gegen das Kopftuch und die bösen, frömmelnden alten Männer, die es ihnen aufzwingen, "vom Ausland" gesteuert seien.

Putins Russland ist in ernsten Schwierigkeiten, das Mullah-Regime in Teheran ist in ernsten Schwierigkeiten. Beide Regimes sehen sich zunehmender internationaler Isolation ausgesetzt. Da klammert man sich aneinander. Ronald Reagan hätte von einer "Achse des Bösen" gesprochen. So pathetisch muss man gar nicht formulieren. Es reicht, nüchtern festzustellen, dass es sich bei diesen "Partners in Crime" um durch und durch korrupte, gewalttätige und zugleich nach außen aggressive Regime handelt, mit denen keine Verständigung möglich ist. (Hans Rauscher, 17.10.2022)