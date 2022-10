(Wien am frühen Morgen eines Oktobertags 2022. Vor dem Eingang zur Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft der Ex-Bundeskanzler Kurz, sein früherer Kabinettschef Bonelli, sein früherer Medienbeauftragter Fleischmann, die Unternehmer Wolf und Benko sowie mehrere weitere, für das Publikum nicht zu erkennende, schwarz gekleidete Personen, wartend.)

Vor dem Eingang zur Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

KURZ (wendet sich zu den anderen): Also, noch einmal: Sobald die da drin aufmachen, marschieren wir rein, in größter Disziplin, ganz ruhig, ganz unaufgeregt, und beantragen Kronzeugenstatus. Alles klar?

(Zustimmendes Gemurmel.)

KURZ: Ich sag’, ich hab’ neue Fakten über den Bonelli, der Bonelli sagt, er hat neue Fakten über den Fleischmann, der Fleischmann über den Benko und so weiter und so weiter. Steht alles in euren Unterlagen. (Lauter:) Weil was der Schmid kann, können wir schon lang, hab’ ich recht?

(Zustimmendes Gemurmel lauter.

Kurz wendet sich wieder dem Eingang zu.

Lange Pause.

Das Licht im Eingangsbereich geht an. Nach einige Sekunden wird die Tür geöffnet, und der Nationalratspräsident Sobotka tritt aus dem Gebäude. Er grüßt die Wartenden lächelnd und geht an ihnen vorbei ab.)

KURZ (blickt ihm entgeistert nach. Zu sich): Das is’ jetzt ein bissl blöd …

(Vorhang)

Material: Österreichische Tageszeitungen, 19. 10. 2022

(Antonio Fian, 22.10.2022)