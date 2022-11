Mit der Oyster Perpetual Deepsea Challenge, wie der neue Zeitmesser von Rolex mit vollem Namen heißt, knüpft der Genfer Branchenprimus an seine langen Erfahrungen mit extremen Taucheruhren an. Bereits 1960 ließ man eine eigens dafür konzipierte Armbanduhr (die mit der markanten Halbkugel in der Mitte des Fotos) im Rahmen einer Expedition in den Marianengraben, der tiefsten Stelle des Meeres, sinken.

2012 sandte man ein weiteres experimentelles Modell ebendort in die Tiefe, dieses Mal angebracht am U-Boot des Regisseurs und Forschers James Cameron. Beide Zeitmesser überstanden die Tortur unbeschadet.