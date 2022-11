In der vierten Ausgabe des Safe Cities Index 2021 hat die Economist Intelligence Unit 60 Metropolen in den fünf Kategorien Digitalisierung, Gesundheit, Infrastruktur, persönliche Sicherheit sowie Umweltschutz untersucht. Ausgewertet wurde die Sicherheit anhand von insgesamt 76 Indikatoren.

Wie bei den meisten Berichten, in denen Lebensqualität und Sicherheit gemessen werden, finden sich auch hier skandinavische Städte unter den Top Ten, während Australien mit zwei Städten hervorsticht.

Hier sind die Top Ten:

1. Kopenhagen (Wertung: 82,4/100)

Einer der Hauptgründe für Kopenhagens hohe Sicherheitseinstufung ist die niedrige Kriminalitätsrate. Die Stadt verfügt über eine erstklassige Polizei, die technisch gut ausgebildet und ausgestattet ist. Außerdem ist Dänemark ein sehr liberales Land, in dem man sich frei bewegen kann, egal ob Mann oder Frau, alt oder jung, Minderheit oder nicht. Ein geringes Wohlstandsgefälle wird ebenfalls als ein wichtiger Faktor für die Sicherheit Kopenhagens angesehen. Das geringe Gefälle zwischen wohlhabenden und nicht wohlhabenden Bürgerinnen und Bürgern spiegelt das Vertrauen der Dänen untereinander wider. Es ist üblich, dass Mitglieder der königlichen Familie mit dem Fahrrad zur öffentlichen Kindertagesstätte fahren, um ihre Kinder dort abzusetzen. All diese Faktoren schaffen Vertrauen in der Gesellschaft und tragen zu einem sicheren Umfeld bei.

2. Toronto (Wertung: 82,2/100)

Die Silbermedaille geht an Toronto, eine der bevölkerungsreichsten Städte Nordamerikas, zudem die bevölkerungsreichste Stadt Kanadas – aber nicht die Hauptstadt des Landes. In Toronto leben Menschen so vieler verschiedener Kulturen, dass die Stadt als eine der multikulturellsten Gegenden der Welt gilt. Und als eine der sichersten Städte der Welt. Zwar wurden einige Fälle von Taschendiebstahl registriert, doch sind sie nicht so zahlreich wie in anderen Teilen der Welt. Die Benutzung von Taxis und des öffentlichen Nahverkehrs gilt als sehr sicher.



3. Singapur (Wertung: 80,7/100)

Einen Stockerlplatz hat auch Singapur ergattert. Als sicher und sauber bekannt, kann man jeden Teil Singapurs auf eigene Faust erkunden. Toiletten, Restaurants und Geschäfte sind reichlich vorhanden und tadellos sauber. Korruption scheint kein Thema zu sein, Gleiches gilt für die Kriminalität. Auch das Vertrauen in Polizei und Justiz scheint groß zu sein.



4. Sydney (Wertung: 80,1/100)

Sydney, Australiens Finanz- und Wirtschaftsmetropole, zählt zu den sichersten und lebenswertesten Städten der Welt. Es gibt zahlreiche Sehenswürdigkeiten – das berühmte Opernhaus ist nur eine davon. Im Bereich digitale Sicherheit liegt die Stadt an der Spitze, und sie kann auch bei der persönlichen Sicherheit punkten. Nachgebessert werden könnte beim Thema Umweltschutz. Als Touristin oder Tourist fühlt man sich willkommen, was an der freundlichen Art der Australierinnen und Australier liegt.

5. Tokio (Wertung: 80/100)

Es ist allgemein bekannt, dass Japan eine der niedrigsten Kriminalitätsraten der Welt hat. Die Millionenmetropole Tokio ist da keine Ausnahme. Es gibt nicht viele Städte mit so hoher Bevölkerungsdichte, in denen es sicher ist, nachts allein unterwegs zu sein und öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Der Respekt vor Personen und dem Besitz anderer scheint ein wichtiger Bestandteil der japanischen Kultur zu sein. Doch wie in jeder anderen Großstadt ist auch in Tokio Wachsamkeit der Schlüssel zur Sicherheit.

6. Amsterdam (Wertung: 79,3/100)

Amsterdam ist eines der beliebtesten Städtereiseziele der Welt – mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt: Stichwort Overtourism. Es ist einfach, sich in der Stadt fortzubewegen. Es gibt einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr, Fahrradverleihe und zahlreiche Fahrradrouten. Bis auf wenige Ausnahmen sind die meisten Stadtteile Amsterdams sicher für Spaziergänge – auch allein. Das Rotlichtviertel sollte man nach Einbruch der Dunkelheit vielleicht meiden.

7. Wellington (Wertung: 79/100)

Neuseeland gilt als eines der sichersten Länder und Wellington als eine der sichersten Städte der Welt. Touristen, die diese Gegend besuchen, müssen sich keine Sorgen über Straßenkriminalität machen. Die Wahrscheinlichkeit, in Wellington Opfer eines Verbrechens zu werden, ist gering bis nicht vorhanden.



8. Hongkong (Wertung: 78,6/100)

Hongkong, ein Schmelztiegel unterschiedlicher kultureller Einflüsse, punktet mit einer geringen Kriminalitätsrate. Das heißt aber nicht, dass es keine Kriminalität gibt. Diebstähle, Überfälle und Einbrüche kommen genauso vor wie in jeder anderen Stadt, und auch das organisierte Verbrechen ist ein Thema. Viele Hongkonger geben aber an, dass sie sich sicher fühlen, wenn sie nachts allein unterwegs sind.

9. Melbourne (Wertung: 78,6/100)

Melbourne ist die zweitgrößte Stadt Australiens – eine Metropole mit zahlreichen Museen und Kunstgalerien, was ihr den Beinamen "Australiens Kulturhauptstadt" einbrachte. Die Melbourner sind bekannt für ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Die Stadt hat eine Reihe von Strategien und Plänen entwickelt, um die Sicherheit ihrer Einwohnerinnen und Einwohner zu gewährleisten. Touristinnen und Touristen sagen auch, dass sie sich in der Stadt sicher und willkommen fühlen, dennoch wird ihnen empfohlen, sich in Gebieten aufzuhalten, in denen Sicherheitskameras installiert sind, wie beispielsweise auf Go Visa free zu lesen ist.



10. Stockholm (Wertung: 78/100)

Die Top Ten beschließt Stockholm. Vor allem die gute Polizeiarbeit trägt dazu bei, dass die schwedische Hauptstadt zu den sichersten der Welt gehört. Ein weiterer Faktor sind die gut beleuchteten Straßen. Da Stockholm im Winter eine sehr dunkle Stadt ist, wurden erhebliche Investitionen getätigt, um sicherzustellen, dass die Straßen gut beleuchtet sind, dass die Lampen ordnungsgemäß gewartet und gepflegt werden und dass die Einwohnerinnen und Einwohner nur selten eine dunkle oder schlecht beleuchtete Straße entlanggehen müssen. Auch das Verkehrssystem ist gut. Taschendiebstähle und andere Kleinkriminalität sind relativ selten. (red, 4.11.2022)

