Ex-ORF-Chef Alexander Wrabetz, Ex-Stiftungsratsvorsitzender Norbert Steger. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Hier kommen die Mediennews von heute:

Chat-Protokolle: FPÖ-Chats über GIS-Ende und "totale Personalrochade": "Brauchen loyalen top ORF-Direktor" – Die Chat-Protokolle dokumentieren, wie unverfroren Regierungsparteien den ORF als politisches Eigentum betrachten

Chat-Folgen: ORF-Newsroom nach Schrom-Rücktritt für Neuausschreibung gesamter Chefredaktion – Nach FPÖ-Chats mit ORF-Stiftungsräten drängen Parteien auf Gremienreform

Chat-Folgen: "ORF-Chef soll sich bei Gebührenzahlern entschuldigen", fordert Stiftungsrat Lederer nach Chat-Affäre – Heinz Lederer sieht den Verhandlungen über eine künftige ORF-Finanzierung via GIS oder Haushaltsabgabe "sorgenvoll entgegen"

Chat-Folgen: Schrom verabschiedet sich als "Interventionsabwehrkämpfer" aus ORF-Chefredaktion

Serienreif-Podcast: Alm, Sünden, Glätteisen: Tara Tabitha über "Forsthaus Rampensau"

"Journalist:in"-Ranking: Nina Erber, Assistentin der STANDARD-Chefredaktion, unter den "Hidden Stars" 2022 – Das Branchenmagazin würdigt wieder die heimlichen Heldinnen und Helden in österreichischen Medienhäusern

Mitdiskutieren bei "Politik live": Halbzeit für Joe Biden – Wie mächtig bleibt der US-Präsident nach der Midterm-Wahl? –Ab 21.05 Uhr auf ORF 3

Vereinigung: Parlamentsredakteure setzen sich für Weiterbestand der "Wiener Zeitung" als Tageszeitung ein –Vereinigung lehnt Pläne ab, die Redaktion zu einer Journalismus-Ausbildungsstätte unter Aufsicht des Bundeskanzleramts umzugestalten

Joko und Klaas zogen Stecker: Schwarzer Bildschirm bei ProSieben – In einer live übertragenen Sabotage des Duos in einem Übertragungsraum des Senders zupften die beiden Entertainer an elektronischer Anlage herum

Switchlist: Long Shot, Rätsel Long Covid und Dietrich Mateschitz, 25 Jahre Am Schauplatz Gericht – TV-Hinweise für heute Abend.

Einen schönen Abend wünscht die Etat-Redaktion.