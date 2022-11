Liebe Leserin, lieber Leser,

auf Twitter dominiert weiterhin das Chaos. Mit teils geschmacklosen, teils unterhaltsamen Beiträgen erreichten Hochstapler eine beachtliche Reichweite über den angeschlagenen Nachrichtendienst. So zum Beispiel ein Posting, in dem der Videospielcharakter Super Mario seinen Mittelfinger in die Höhe hält – und laut "Forbes" bereits zum Maskottchen für das Chaos unter Musk geworden ist.

Grund zur Freude hingegen bietet Wi-Fi 6E: Mitte Jänner 2023 soll der 6-GHz-Bereich in Österreich endlich für WLAN freigegeben werden – damit wird der neue WLAN-Standard in vollem Umfang nutzbar. Neben neuen WLAN-Frequenzen öffnet die neue Frequenznutzungsverordnung auch den Weg für 5G mmWave.

Außerdem: Apple beugt sich Chinas Druck und schränkt die Airdrop-Funktion wegen Regimekritikern ein. Der Filesharingdienst ist zwar schon seit seiner Einführung 2013 umstritten – dass Apple aber ausgerechnet in China mit der Einschränkung beginnt, wirft kein gutes Licht auf das Unternehmen.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

