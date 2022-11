Liebe Leserin, lieber Leser,

stehen Smartphones und Kameras wirklich in Konkurrenz zueinander? Es gab eine Zeit, da fand man keinen Weg vorbei an klassischen Kameras, wenn man hochwertige Fotos schießen wollte. All das ist inzwischen Geschichte, massiven Fortschritten im Bereich der Smartphone-Fotografie sei Dank. Ein direkter Vergleich ist trotzdem nicht angebracht.

Bei Twitter geht das Chaos um die Account-Verifizierung weiter: Der Nachrichtendienst pausiert den Abodienst für das blaue Abzeichen, weil die Fake-Accounts außer Kontrolle geraten sind. Und was macht Elon Musk? Er versucht mit vermeintlich witzigen Tweets und Umfragen vom Ernst der Lage abzulenken.

Außerdem im Test: Der E-Scooter A-TO Ultron Air. In der Praxis zeigt sich, dass der als Premiumprodukt vermarktete Roller der österreichischen KSR Group in der Mittelklasse besser aufgehoben ist. Er punktet mit Fahrgefühl und Verarbeitung, hat in seinem Preisbereich aber harte Konkurrenz.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

Warum es sinnlos ist, Smartphones mit "echten" Kameras zu vergleichen

Hakerl-Chaos: Twitter pausiert den Abodienst für das blaue Abzeichen

A-TO Ultron Air im Test: E-Scooter der Mittelklasse mit Ausdauerproblem

Anzeichen für einen Hack: Kryptobörse FTX meldet "nicht autorisierte Transaktionen"

Sony A7R V im Test: Eine gute Wahl für (fast) alle Fotografen

Wie Whatsapp, Signal und Threema den Standort preisgeben können

Pokémon: Ash Ketchum ist endlich Weltmeister

Meta beendet Hardware-Nebenprojekte