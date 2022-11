GIS leicht über Plan, Werbung deutlich: ORF-Chef Roland Weißmann. Foto: APA / Eva Manhart

Wien – Die ORF-Gebührentochter GIS hat die deutliche Delle der ersten Monate 2022 um die Gebührenerhöhung im Februar inzwischen wieder ausgeglichen. Von Jänner bis September liegen die Einnahmen aus den sogenannten Programmentgelten wieder im Plan, ja sogar leicht über dem Plan. Die Werbeeinnahmen liegen sogar deutlich über Plan.

GIS-Lücke ausgeglichen

Nach STANDARD-Informationen berichtet ORF-Chef Roland Weißmann seinen Stiftungsräten gerade von rund 513 Millionen Einnahmen aus der GIS bis einschließlich September 2022, das ist rund eine Million mehr als für diesen Zeitraum geplant. Für das Gesamtjahr budgetierte der ORF 664 Millionen Euro aus den Programmentgelten.

Die GIS in heutiger Form gibt es nur noch bis Ende 2023, danach müssen laut Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs vom Juni 2022 auch reine Streamingnutzer GIS oder eine Art Haushaltsabgabe für den ORF zahlen. Eine weitere Möglichkeit für eine neue ORF-Finanzierung ist Budgetfinanzierung, die die Grünen aber bisher abgelehnt haben.

Werbeeinnahmen zehn Millionen über Plan

Die Werbeeinnahmen übertrafen nach diesen Informationen in den ersten neun Monaten des Jahres die Planwerte um rund zehn Millionen. Sie liegen bei rund 149 Millionen Euro bis Ende September. Für das Gesamtjahr 2022 hat der ORF knapp 211 Millionen Euro budgetiert.

Der Sachaufwand soll in dem Zeitraum gegenüber dem Finanzplan um gut drei Prozent unterschritten haben, der Personalaufwand mehr als fünf Prozent unter Plan liegen.

Das Konzernergebnis vor Steuern – ohne Fremdanteile, also abzüglich der Raiffeisen-Beteiligung an der ORS – soll in den ersten neun Monaten gleich rund dreimal so hoch wie geplant ausfallen – statt rund sieben Millionen Euro sollen im ORF-Konzern samt Tochterunternehmen rund 21 Millionen Euro Ergebnis unter dem Strich stehen.

ORF-General Weißmann hat den Stiftungsräten schon zur Jahresmitte angekündigt, dass das Mutterunternehmen ORF trotz explodierter Energiepreise 2022 ein ausgeglichenes Ergebnis schaffen werde.

Ein ausgeglichenes Ergebnis hat sich Weißmann auch für 2023 vorgenommen. Der Finanzplan für das kommende Jahr muss dieser Tage den Stiftungsräten übermittelt werden.

ORF-General in Redaktionsversammlung

Dienstag stellt sich ORF-Generaldirektor Roland Weißmann der Diskussion mit den Redakteurinnen und Redakteuren der ORF-Information. Sie fordern wie berichtet nach der Chat-Affäre und dem Rücktritt von TV-Chefredakteur Matthias Schrom die Neuausschreibung aller drei Chefredakteure im Newsroom.

Die Diskussion könnte zu einer Neuorganisation des 2022 bezogenen Newsrooms für TV, Radio und Online führen. Weißmann versprach in seiner Antwort an die Redaktion Besetzungen "ohne jegliche externe Beeinflussung".

Ö3 auf dem Küniglberg

Der Nachbar des ORF-Newsrooms, untergebracht im selben neu gebauten Glaswürfel auf dem Küniglberg, ist unterdessen am vergangenen Wochenende – laut ORF-Oberbauprojektleiter Pius Strobl reibungslos – eingezogen: Ö3 ist aus Wien-Heiligenstadt ins Hietzinger ORF-Zentrum übersiedelt und sendet nun aus einem schmucken Studio mit Sonnenaufgang-Blick über Wien. (fid, 15.11.2022)