Foto: CD Projekt Red

Fast siebeneinhalb Jahre ist es her, dass "The Witcher 3" in seiner Erstfassung erschienen ist – und wurde mit heute 40 Millionen verkauften Kopien zum erwarteten Superhit. Nach einem Dreivierteljahrzehnt erhält das Spiel jetzt ein großes Next-Gen-Update. Die Fassungen für PC, Playstation 5 und Xbox Series X bekommen technische Upgrades spendiert. Das Spiel unterstützt zukünftig Raytracing, die Ladezeiten werden verringert, und diverse Mods werden in das Spiel integriert. Das bedeutet, dass eine separate Installation entfällt.

Die Neuerungen betreffen aber nicht nur die Technik, sondern die Spielinhalte selbst. So sollen CD-Projekt-Red-Elemente aus der "Witcher"-Serie ins Spiel gepackt werden. Welche das konkret sind, will der Entwickler in einem Livestream via Twitch enthüllen.

Parallelen zum "Edgerunners"-Patch

Ähnliches hat CD Projekt Red bereits mit dem "Edgerunners"-Patch für "Cyberpunk 2077" gemacht. Mit diesem Update wurden neue Rüstungen und Waffen aus der Anime-Serie ins Spiel integriert. Es wäre also denkbar, dass die polnischen Entwickler mit "The Witcher 3" Ähnliches vor haben. Von den Content-Erweiterungen werden auch die PS4-, Xbox-One- und Switch-Fassungen profitieren.

Das Next-Gen-Upgrade erscheint am 14. Dezember 2022. Darüber hinaus wird es eine neue Edition des Spiels, die "The Witcher 3: Complete Edition", geben, die neben dem Grundspiel sämtliche Erweiterungen sowie die technischen Neuerungen und Zusatzinhalte aus der Serie enthalten wird. Ein genauer Release-Termin für die physische Fassung ist noch nicht bekannt.

Das Next-Gen-Update wird unabhängig von der Spielfassung ausgeliefert, also kommen auch Spielerinnen und Spieler, die nur die Basisversion besitzen, in den Genuss des Upgrades. (red, 16.11.2022)