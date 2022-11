Die Stadion sind größer als gedacht.

Foto: IMAGO/PA Images

Doha –Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sorgt weiterhin für Stirnrunzeln. Beispiel Zuschauerzahlen: Zuerst wurde über zu wenige Fans berichtet, weil Anhänger des Gastgebers gegen Ecuador das Stadion frühzeitig scharenweise verließen. Nach dem zweiten Tag ist plötzlich Thema, dass zu viele Fans in den Stadien seien.

So wurde am Dienstagabend vermeldet, dass 43.418 Zuschauer USA – Wales (1:1) verfolgt haben sollen. Problem: Die offizielle Kapazität des Education City Stadium in ar-Rayyan wurde zuvor mit 40.000 angegeben. Ähnlich trug es sich auch bei den anderen Spielen zu: Beim Eröffnungsspiel wurden etwa 67.372 Zuschauer im al-Bayt-Stadion vermeldet. Offizielles Fassungsvermögen: 60.000 Plätze.

Wie ist das möglich? Schnell wurde von Schönrechnerei und Manipulation gesprochen. Laut Weltverband Fifa dürften die Gründe dahinter aber naheliegender sein. Denn anscheinend wurden vor WM-Beginn für alle Stadien abgerundete Kapazitäten angegeben. Diese wurden nun am Dienstag korrigiert. Die Fifa veröffentlichte das offizielle Fassungsvermögen der acht WM-Arenen.

Das Education City Stadium hat fasst plötzlich 44.667 Zuschauer, das al-Bayt-Stadion 68.895. Rechnet man die Kapazität aller Stadien zusammen, so stehen nun 46.231 Plätze mehr zur Verfügung – die Kapazität eines weiteren kompletten Stadions. Dadurch wird klar: Es gibt noch Tickets für die WM, von den ersten vier Spielen war keines ausverkauft. (red, APA, 22.11.2022)