Jenna Ortega als Wednesday, seit Mittwoch auf Netflix. Foto: Netflix

Netflix-Serie "Wednesday": Dem Teenager-Fegefeuer entkommen – Das strenge Mädchen aus der "Addams Family" hat nun seine eigene Serie. In der Regie Tim Burtons wird daraus eine Mischung aus "Stranger Things" und Roald Dahl auf Hogwarts

Üble Nachrede: Wolfgang Fellner zahlt Katia Wagner 60.000 Euro Schadenersatz – Medienmacher Wolfgang Fellner hat mit seiner Ex-Mitarbeiterin Katia Wagner einen Vergleich geschlossen

Kurz-Intimus: Ehemaliger Kurz-Sprecher Fleischmann übernimmt Kommunikation der ÖVP – Gegen Gerald Fleischmann ermittelt aktuell die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Umfragenaffäre

TV-Tagebuch: "Pro und Contra Spezial" zu "Erde brennt" in Hörsaal auf Puls 24: Erinnern an die "fucking Pflichten" – Bezeichnenderweise haben sich zur Diskussion zwar Aktivistinnen und Experten eingefunden, allein die eigentlichen Adressaten fehlten

Online mit bisschen Print: Medienministerin Raab hält an Plänen zur "Wiener Zeitung" fest – Wir wollen die 'Wiener Zeitung' erhalten", aber in einer Form, die "dem Zug der Zeit" entspricht, sagte sie

Medienförderung: "Krone"-Boss Dichand rätselt über Medienpolitik – "Treppenwitz", wenn "Wiener Zeitung" zusperren muss, aber an Umfrageaffäre beteiligte Zeitung weiter gefördert werde23. November 2022, 07:00,

Medienbehörde: Komm Austria leitet Verfahren gegen Verschwörungssender Auf 1 ein – Die Behörde handelt wegen des Verdachts, dass Auf 1 seine Nachrichten ohne Zulassung sendet

Auszeichnungen: Prälat-Leopold-Ungar-Preis 2022 an Journalistinnen und Journalisten von "Falter", Ö1, ORF 2 und "Profil" – Anerkennungspreise für Lisa Breit, Laurin Lorenz und Christopher Lettner vom STANDARD

Kommentar der anderen: ORF-Stiftungsrat: So sind wir halt – Die Rufe nach einer Reform werden lauter. Zu Recht, denn in diesem Gremium lassen sich gestandene Persönlichkeiten zu Marionetten parteipolitischer Interessen verzwergen – Andreas Braun erinnert sich an seine Zeit im Stiftungsrat

Community-TV: Okto TV-Geschäftsführer sieht Sender nach Förderstopp "mittlerweile überm Berg" – Nach einem personellen Aderlass und einer eingeleiteten Transformation – Förderzusage aus dem Topf des Nichtkommerziellen Rundfunkfonds "in erhoffter Höhe"

Streaming: Deutsche Netflix-Mysteryserie "1899" in 90 Ländern in Top Ten – Edward Bergers Spielfilm "Im Westen nichts Neues" in Top Drei der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Netflix-Filme überhaupt

Switchlist: Dame, König, As, Spion, Kottan ermittelt, Ema – Sie spielt mit dem Feuer, Land ohne Eltern – Die verlassenen Kinder von Moldau, Weltjournal über Feminismus gegen Männergewalt: TV-Hinweise für Mittwoch