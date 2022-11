Liebe Leserin, lieber Leser,

haben sie schon einmal etwas von Bhad Babie gehört? Nein? Na dann schnallen sie sich besser mal an, wir haben heute nämlich ein Porträt zum erfolgreichsten Onlyfans-Model der Welt. Und so viel können wir verraten: Es ist ein ziemlich wilder Ritt.

Zwei-Faktor-Authentifizierung ist eine feine Sache, also zumindest bis halt mal etwas schief läuft. Wie unangenehm so etwas sein kann, erzählen – oder besser: verarbeiten – wir in einer Personal-Tech-Kolumne. Dann geht es noch um einen Deutschrap-Star, der durch unterwanderte Kryptochats in Schwierigkeiten kommt. Und wem das noch nicht Drama genug ist, der darf sich darüber freuen, dass Amazon den Crash der Kryptobörse FTX zu einer Miniserie verarbeitet.

Das und mehr gibt es heute bei uns zu lesen

Die seltsame Karriere der Bhad Bhabie: Terror-Teen, Nacktmodel, Businessfrau

Krypto-Megacrash: Amazon arbeitet bereits an Serie zur FTX-Pleite

Deutschrap-Star soll via Kryptochat Drogen- und Gewaltdelikte besprochen haben

Personal Tech: Wie Facebook mich erst rausekelte und dann nicht mehr reinlassen wollte

Jobs, die keiner machen will, sollen künftig Roboter übernehmen



"Generalamnestie" für gesperrte Twitter-Konten – Musk startet Umfrage

Falscher Sam Bankman-Fried versuchte die Abgezockten abzuzocken



Webtalk: Mühsame Whatsapp-Gruppen verlassen: Sagen Sie beim Abschied leise Servus?

Cyberangriff auf die Seite des EU-Parlaments: Wie wird eine Website von außen blockiert?

"Karmesin und Purpur": Enttäuschte Pokémon-Fans verlangen ihr Geld zurück

Vorsicht: Energiespargeräte im Onlinehandel, Behörde warnt