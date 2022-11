In dieser Galerie: 2 Bilder Lionel Messi trifft auf ...

Foto: APA/AFP/JUAN MABROMATA ... Robert Lewandowski. Foto: APA/AP Photo/Manu Fernandez

Robert Lewandowski war beleidigt wie die Leberwurst. Da schießt der Pole in einer Saison 41 Tore für die Bayern, und der Ballon d’Or geht an den Argentinier Lionel Messi. In der Folge lieferten sich die beiden in den sozialen Medien hitzige Wortgefechte, es ging um verletzte Eitelkeiten, um gekränkten Stolz. Als hätte die zur Hysterie neigende Welt keine anderen Sorgen. Allerdings: Der Twitter-Eintrag von morgen ist übermorgen Schnee von gestern. Lewandowski war mittlerweile Weltfußballer, Messi verpasste den siebenten Titel, er hat sich nicht beschwert.

Am Mittwoch treffen in Doha Polen und Argentinien aufeinander, es geht in der Gruppe C ans Eingemachte, um den Einzug ins Achtelfinale. Die Kapitäne tragen den Rucksack der Verantwortung. Einen könnte es erwischen, ein Remis reicht dem 34-jährigen Lewandowski zum Glück beziehungsweise dem 35-jährigen Messi zum Pech. Es sei denn, Saudi-Arabien verliert knapp.

Die WM begann bescheiden. Messi unterlag Saudi-Arabien 1:2, es war eine der größten Peinlichkeiten seiner ruhmreichen Karriere. Lewandowski verschoss gegen Mexiko einen Elfer (0:0). Mittlerweile sind beide auferstanden. Messi, der "Zehner", führte die Seinen zu einem 2:0 gegen Mexiko. "Wir haben das erste Spiel verloren und waren draußen. Jetzt haben wir gewonnen, aber wir sind nicht Weltmeister", warnte er. "Wir müssen mit den Extremen umgehen." Argentinien schwankt zwischen Panik und Euphorie. Es liegt an Messi.

Schmach getilgt

Lewandowski, der "Neuner", hat gegen Saudi-Arabien (2:0) getroffen, eine persönliche Schmach getilgt. Eine Karriere ohne Tor bei einer WM-Endrunde geht nämlich gar nicht. Er vergoss Freudentränen. Messi ist Argentiniens Rekordinternationaler: 167 Länderspiele, 93 Tore. Lewandowski hält mit 136 Einsätzen und 77 Treffern dagegen. Da das Leben halbwitzige Geschichten schreibt, sei erwähnt, dass Lewandowski nun für den FC Barcelona, Messis große Liebe, kickt. Der "Floh" dient Paris Saint-Germain, was wiederum Lewandowski egal ist. Der Marktwert ist aus Altersgründen im Sinken, Lewandowski wird auf 45 Millionen Euro geschätzt, Messi auf 50. Es waren einst 90 beziehungsweise 180.

Messi wird mit seinem 22. Einsatz Argentiniens WM-Rekordler, er überholt Legende Diego Maradona. Maradona hat freilich Messi einen entscheidenden Fakt voraus: 1986 führte er die Albiceleste zum WM-Titel.

An das letzte sportliche Duell mit Lewandowski hat Herr Messi keine fulminanten Erinnerungen: In der Champions League 2020 verlor er mit dem FC Barcelona gegen den FC Bayern samt Lewandowski 2:8.

Der Gerechtigkeit halber sei erwähnt, dass Polen und Argentinien jeweils zu elft antreten. Messi und Lewandowski sagen: "Fußball ist ein Mannschaftssport." (Christian Hackl, 29.11.2022)

Ausgangslage



POLEN erreicht das Achtelfinale...

... mit einem Sieg oder Remis gegen Argentinien

... bei einer Niederlage gegen Argentinien, wenn gleichzeitig Saudi-Arabien und Mexiko remis spielen und Saudi-Arabien weiter die schlechtere Tordifferenz aufweist

... bei einer Niederlage gegen Argentinien, wenn Mexiko nach einem Sieg gegen Saudi-Arabien weiter die schlechtere Tordifferenz aufweist

ARGENTINIEN erreicht das Achtelfinale...

... bei einem Sieg gegen Polen

... bei einem Remis gegen Polen, wenn gleichzeitig Mexiko und Saudi-Arabien remis spielen oder Mexiko mit maximal zwei Toren Unterschied gewinnt

... bei einem Remis gegen Polen, wenn gleichzeitig Mexiko gegen Saudi-Arabien mit drei Toren gewinnt und dennoch weniger selbst geschossene Tore als Argentinien aufweist

SAUDI-ARABIEN erreicht das Achtelfinale...

... bei einem Sieg gegen Mexiko

... bei einem Remis gegen Mexiko, wenn gleichzeitig Polen gegen Argentinien gewinnt oder mit mindestens vier Toren Unterschied verliert

... bei einem Remis gegen Mexiko, wenn gleichzeitig Polen gegen Argentinien mit drei Toren Unterschied verliert und dennoch weniger selbst geschossene Tore als Saudi-Arabien aufweist

MEXIKO erreicht das Achtelfinale...

... bei jedem Sieg gegen Saudi-Arabien, wenn gleichzeitig Polen gegen Argentinien gewinnt

... bei jedem Sieg gegen Saudi-Arabien, wenn gleichzeitig Polen gegen Argentinien verliert und anschließend die schlechtere Tordifferenz gegenüber Mexiko aufweist

... bei einem Sieg mit drei Toren Unterschied gegen Saudi-Arabien, wenn gleichzeitig Polen und Argentinien remis spielen und Mexiko mehr selbst geschossene Tore als Argentinien aufweist

... bei einem Sieg mit mindestens vier Toren Unterschied gegen Saudi-Arabien, wenn gleichzeitig Polen und Argentinien remis spielen

Technische Daten und mögliche Aufstellungen

Gruppe C – 3. Runde:

Polen – Argentinien (Doha, Stadium 974, 20.00 Uhr/live ORF 1, SR Makkelie/NED)

Polen: 1 Szczesny – 2 Cash, 15 Glik, 14 Kiwior, 18 Bereszynski – 20 Zielinski, 10 Krychowiak, 6 Bielik, 24 Frankowski – 7 Milik, 9 Lewandowski

Ersatz: 12 Skorupski, 22 Grabara – 3 Jedrzejczyk, 4 Wieteska, 5 Bednarek, 25 Gumny, 8 D. Szymanski, 11 Grosicki, 13 Kaminski, 17 Zurkowski, 19 S. Szymanski, 21 Zalewski, 26 Skóras, 16 Swiderski, 23 Piatek

Argentinien: 23 E. Martinez – 4 Montiel, 25 Li. Martinez, 19 Otamendi, 8 Acuna – 20 Mac Allister, 18 Rodriguez, 7 De Paul – 11 Di Maria, 10 Messi, 22 La. Martinez

Ersatz: 1 Armani, 12 Rulli – 2 Foyth, 3 Tagliafico, 6 Pezzella, 13 Romero, 26 Molina, 5 Paredes, 14 Palacios, 16 Almada, 17 Gomez, 24 Fernández, 9 Alvarez, 15 Correa, 21 Dybala

Saudi-Arabien – Mexiko (Lusail, Lusail Iconic Stadium, 20.00 Uhr/live ServusTV, SR Oliver/ENG)

Saudi-Arabien: 21 Alowais – 12 Abdulhamid, 4 Alamri, 5 Albulayhi, 6 Alburayk – 16 Alnaji, 23 Kanno, 18 Alabid, 10 S. Aldawsari – 9 Albrikan, 11 Alshehri

Ersatz: 1 Alyami, 22 Alaqidi – 2 Alghannam, 3 Madu, 14 Otayf, 17 Altambakti, 15 Alhassan, 24 N. Aldawsari, 26 Sharahili, 19 Bahbri, 20 Alobud, 25 Asiri

Es fehlen: 8 Almalki (gesperrt), 7 Alfaraj (Fußverletzung), 13 Alshahrani (Kieferbruch)

Mexiko: 13 Ochoa – 19 Sanchez, 15 Moreno, 3 Montes, 23 Gallardo – 16 Herrera, 18 Guardado, 24 Chavez – 22 Lozano, 20 Martin, 10 Vega

Ersatz: 1 Talavera, 12 Cota – 2 Araujo, 5 Vasquez, 6 Arteaga, 26 K. Alvarez, 4 E. Alvarez, 7 Romo, 8 Rodriguez, 14 Gutierrez, 11 Funes Mori, 17 Pineda, 25 Alvarado, 21 Antuna, 9 Jimenez