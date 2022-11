Mexiko schlägt Saudi-Arabien 2:1. Am Ende fehlt aber ein Tor, um Polen als Gruppenzweiter abzufangen. Messi verschoss einen Elfmeter

Die Superstars Lionel Messi (35) und Robert Lewandowski (34) haben im Gleichschritt das Achtelfinale bei der Fußball-WM in Katar erreicht. Die Argentinier gewannen in Doha mit 2:0 (0:0) gegen Lewandowskis Polen, die nur aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Mexiko (2:1 gegen Saudi-Arabien) ebenfalls in die K.o.-Runde einzogen.

Messi scheiterte zunächst per Foulelfmeter an Polens Torhüter Wojciech Szczesny (39.). Nach der Pause schossen Alexis Mac Allister (46.) und Julian Alvarez (67.) den zweimaligen Weltmeister zum Sieg.

Als Sieger der Gruppe C trifft Argentinien, das zum Auftakt noch überraschend gegen Saudi-Arabien (1:2) verloren hatte, im Achtelfinale am Samstag (20 Uhr) auf Australien. Lewandowski und Polen bekommen es am Sonntag (16 Uhr) mit Titelverteidiger Frankreich zu tun.

Polen zittert

Erstmals seit 36 Jahren steht Polen damit unter den letzten 16 einer WM. Dieser Erfolg hing aber am seidenen Faden. Polen, das als Gruppenerster in den letzten Spieltag ging, konzentrierte sich von Anfang an auf die Defensive. Argentinien war deutlich aktiver, belagerte den polnischen Strafraum, zündende Ideen kamen dabei immer wieder von Messi, der seit Mittwoch übrigens mit 22 Einsätzen Argentiniens WM-Rekordspieler ist – vor Diego Maradona.

Chancen für Marcos Acuna (16./29.), Angel di Maria (33.) und Julian Alvarez (36.) führten zum ersten Höhepunkt des Spiels: Der starke Torwart Wojciech Szczesny traf Messi nach einer Flanke mit der Hand am Kopf, nach Eingreifen des VAR gab es einen fragwürdigen Elfmeter – doch Messi fand in Szczesny seinen Meister. Der sechsmalige Weltfußballer grinste wie jemand, der nichts zu Grinsen hat, und wenig später ging es torlos in die Pause.

Danach allerdings wurde alles besser für die Südamerikaner. Der Druck wurde immer größer, Mac Allister und Alvarez nutzten nur zwei der zahlreichen Chancen zum wichtigen Sieg. Danach vergab Argentinien weitere Chancen, um das Ergebnis zu erhöhen.

Mexiko mit traurigem Sieg

Chancen wird wohl auch Mexiko nachtrauern. Für die Runde der letzten 16 fehlte ihnen lediglich ein eigener Treffer. Die Mittelamerikaner scheiterten nach sieben Achtelfinalteilnahmen in der Vorrunde – zeitweise sah es sogar danach aus, als müsse die Fair-Play-Wertung entscheiden, weil beide Mexiko und Polen die gleiche Tordifferenz hatten und das direkte Duell 0:0 geendet war. Die Mexikaner Henry Martin (47.) und Luis Chavez (52.) ließen das Finalstadion von Lusail mit ihren Toren erbeben, doch es reichte letztendlich nicht. Salem Aldawsari (90.+5) traf für Saudi-Arabien, das ebenfalls raus ist.

Beide Teams öffneten vor 84.985 Zuschauern im unheimlich lauten Finalstadion von Lusail sofort das Visier. Es ging mit irrer Geschwindigkeit hin und her – mit Vorteilen für Mexiko. Gefährlich in den Sechzehner kam "El Tri" aber nur selten. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs köpfte dann Ali Al-Hassan knapp vorbei.

Mexiko gelang dann in der zweiten Halbzeit ein Blitzstart. Martin besorgte nach einer Ecke aus kurzer Distanz den ersten Turniertreffer der Mittelamerikaner, wenig später hämmerte Chavez einen Freistoß aus 25 Metern in den rechten Winkel. Der achtmalige Gold-Cup-Sieger agierte nun mit vier Angreifern in vorderster Front, der Druck stieg von Minute zu Minute. Doch das Tor gelang dem Gegner. (sid, red, 30.11.2022)

Technische Daten

Fußball-WM in Katar, Gruppe C (3. Runde):

Polen – Argentinien 0:2 (0:0)

Doha, Stadium 974, 44.089 Zuschauer SR Makkelie/NED

Tore: 0:1 (46.) Mac Allister

0:2 (68.) Alvarez

Polen: Szczesny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski (72. Jedrzejczyk) – Zielinski, Krychowiak (83. Piatek), Swiderski (46. Skoras), Bielik (62. Szymanski), Frankowski (46. Kaminski) – Lewandowski

Argentinien: E. Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Acuna (59. Tagliafico) – Mac Allister (83. Almada), Fernandez (79. Pezzella), De Paul – Di Maria (59. Paredes), Messi, Alvarez (79. Lau. Martinez)

Gelbe Karte: Krychowiak bzw. Acuna

Saudi-Arabien – Mexiko 1:2 (0:0)

Lusail, Lusail Iconic Stadium, SR Oliver (ENG)

Tore: 0:1 (48.) Martin

0:2 (52.) Chavez

1:2 (95.) Aldawsari

Saudi-Arabien: Alowais – Altambakti, Alamri, Albulayhi (37. Sharahili) – Abdulhamid, Alhassan (46. Madu), Kanno, Alghannam (88. Bahbri) – Albrikan, Alshehri (62. Alobud), Aldawsari

Mexiko: Ochoa – Sanchez (86. K. Alvarez), Montes, Moreno, Gallardo – E. Alvarez (88. Funes Mori), Chavez – Lozano, Pineda (77. Rodriguez) Vega (46. Antuna) – Martin (77. Jimenez)

Gelbe Karten: Alshehri, Alhassan, Altambakti, Madu, Alamri, Bahbri bzw. Alvarez,