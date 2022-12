Reaktionen

Zlatko Dalic (Nationaltrainer Kroatien): "Ich hatte dieses schwere Spiel erwartet. Belgien konnte nicht dreimal schlecht spielen. Wir haben aber vor allem in der ersten Stunde stark dagegengehalten. Wir hatten einige Chancen. Man muss aber sagen, dass wir am Schluss bei einigen großen Möglichkeit von Belgien Glück hatten. Ich muss meinen Spielern ein Kompliment aussprechen. Man muss jetzt schauen, gegen wen wir im Achtelfinale spielen. Wenn wir aber so spielen wie gegen Belgien, mit dieser Leidenschaft, müssen wir keinen Gegner fürchten. Jetzt müssen wir uns erst einmal erholen, meine Spieler sind müde."

Roberto Martinez (Nationaltrainer Belgien): "Es ist Zeit für mich zu akzeptieren, dass es das letzte Spiel für mich war. Es waren sechs tolle Jahre. Ich bin stolz auf die Spieler. Es gibt neue Ziele. Wir haben gut gespielt, hatten einige gute Chancen. Wir hatten einen tollen Schlussspurt. Wir haben viel Leidenschaft gezeigt, das hatten wir in den ersten beiden Spielen vermissen lassen, das waren wir nicht. Man darf sich bei einer WM keine Fehler erlauben. Das ist eine riesige Enttäuschung für uns. Aber wir gehen erhobenen Hauptes. Die Goldene Generation hat trotzdem für ein Vermächtnis gesorgt, es wird nachhallen."

John Herdman (Nationaltrainer Kanada): "Natürlich wollten wir länger im Turnier bleiben, aber wir haben es genossen. In jedem Spiel hatten wir unsere Momente, wir haben ein junges Team, entwickeln uns. Die Marokkaner sind rausgekommen mit kochendem Blut, wir haben ihre Intensität wirklich gespürt. Zu Beginn hingen wir in den Seilen, aber wir sind zurückgekommen. Wir sind nicht zerbrochen, haben umgestellt, hatten dann mehr Stabilität. Es war wie ein Endspiel für uns und auch für sie."

Walid Regragui (Nationaltrainer Marokko): "Wir haben Geschichte geschrieben, daran werden wir uns erinnern. Die erste Halbzeit war eine der besten seit langer Zeit. Wir haben die Marokkaner stolz gemacht. Das Eigentor hat uns ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht. Trotz des Drucks haben wir uns gewehrt und standgehalten. Ich bin der stolzeste Mann heute Abend. Meine Spieler sind in den 90ern geboren, die können sich nicht an die WM 1986 erinnern. Jetzt sind sie daran, ihr Kapitel zu schreiben."

