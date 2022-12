Kristin Scott Thomas in "Slow Horses": "Leuten zuschauen, wie sie richtig clever sind", "Ancient Apocalypse": Problematische Pseudoarchäologie als Netflix-Hit

Karl Merkatz mit Schauspielkollegin Ingrid Burkhard in "Ein echter Wiener geht nicht unter". Foto: First Look / picturedesk

Schauspieler Karl Merkatz verstorben – Der Wiener Schauspieler, der unter anderem in seiner Rolle als "Mundl" oder als "Bockerer" bekannt wurde, verstarb 92-jährig, wie seine Familie am Sonntag bekanntgab

Kristin Scott Thomas in "Slow Horses": "Leuten zuschauen, wie sie richtig clever sind" – Die britische Spionage-Serie "Slow Horses" geht auf Apple TV+ in die zweite Runde: Kristin Scott Thomas und Jack Lowden erzählen, wie es ist, sich von Gary Oldman anpflaumen zu lassen

"Ancient Apocalypse": Problematische Pseudoarchäologie als Netflix-Hit – Bestsellerautor Graham Hancock sucht nach einer untergegangenen Zivilisation aus der Eiszeit. Statt Fakten liefert er Wissenschaftsfeindlichkeit und Verschwörungsmythen

Serie "The Devil's Hour" mit Peter Capaldi auf Amazon Prime: Ich erinnere mich an die Zukunft – Lucy Chambers wacht jede Nacht. von Albträumen geplagt, um 3.33 Uhr auf. Was folgt ist kein 08/15-Thriller, sondern ein gewieftes Verwirrspiel

Totgesagte und Tote: Franz Vranitzky, Wolfgang Fellner und Kaiser Karl I. in Günter Traxlers "Blattsalat" – Aus dieser Misere weist uns Peter zu Stolberg-Stolberg in der freiheitlichen "Zur Zeit" einen Ausweg: "Monarchie als Alternative"

Schmid-Chats als Werbemittel für Möbelix – "So weit bin ich noch nie gegangen" und andere Chat-Aussagen macht DMB zur Kampagne

Gebrüder Grimm, Peter Handke, Alice Schwarzer, Wir leben!: TV-Tipps für Sonntag – Pressestunde mit Michael Ludwig, Die drei Tage des Condor, Im Zentrum: Streiks und hohe Inflation – Verdienen wir zu wenig?, Red Lights – Mit Radiotipps

