Der spanische Trainer Luis Enrique und sein marokkanisches Pendant Hoalid Regragui.

Foto: APA/AFP/JAVIER SORIANO/FADEL SEN

Noussair Mazraoui ist sich sicher: "Von jetzt an ist alles möglich." Er habe schon vor Beginn des Turniers gesagt, dass Marokko Weltmeister werden könne, erinnert der Defensive von Bayern München vor dem heutigen Achtelfinale gegen Spanien im Education-City-Stadion. "Warum nicht nach dem Himmel streben?", fragt auch Trainer Walid Regragui und verspricht den iberischen Favoriten schwierige Gegner.

Die "Löwen vom Atlas", Afrikas letzte Hoffnung in Katar, haben ihre Gruppe mit Kroatien und Belgien dank hervorragender Defensive gewonnen – sie haben erst ein Tor zugelassen, ein Eigentor. Jung, bissig, taktisch klug, so verdienten sich die Marokkaner ihr zweites Achtelfinale nach 1986 (0:1 gegen die BRD in Mexiko). Coach Regragui hat in nur drei Monaten eine neue Einheit geschaffen, nachdem der Bosnier Vahid Halilhodzic im Streit vom Verband geschieden war. Mit Mazraoui ragen Hakim Ziyech von Chelsea, Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain und Youssef En-Nesyri vom FC Sevilla aus dem starken Kollektiv heraus.

Auch bei der Furia Roja wird das Kollektiv großgeschrieben. Nach dem 1:2 gegen Japan in der Gruppenphase, das Deutschland aus dem Rennen warf und den Spaniern den vermeintlich leichteren Weg zum Titel bescherte, soll sich ein leichtes Stottern aus der Passmaschine vernehmen lassen. "Wir müssen uns verbessern", mahnte Coach Luis Enrique daher. "Wir müssen jeden Tag so nutzen, als wäre es unser letzter", ergänzte Stürmer Alvaro Morata, der schon dreimal ins Tor getroffen hat. "Von nun an ist jedes Spiel ein Endspiel." (sid, red, 5.12.2022)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen:

Achtelfinale:

Marokko – Spanien (Al Rayyan, Education City Stadium, 16.00 Uhr/live ORF 1, SR Fernando Rapallini/ARG)

Marokko: 1 Bounou – 2 Hakimi, 5 Aguerd, 6 Saiss, 3 Mazraoui – 4 Amrabat, 8 Ounahi, 11 Sabiri – 7 Ziyech, 19 En-Nesyri, 17 Boufal

Ersatz: 12 El Kajoui, 22 Tagnaouti – 18 El Yamiq, 20 Dari, 24 Benoun, 25 Attiat-Allah, 10 Zaroury, 13 Chair, 14 Aboukhlal, 16 Abde, 23 El Khannouss, 26 Jabrane, 15 Amallah, 9 Hamdallah, 21 Cheddira

Spanien: 23 Simon – 2 Azpilicueta, 16 Rodri, 24 Laporte, 18 Alba – 9 Gavi, 5 Busquets, 26 Pedri – 11 F. Torres, 7 Morata, 21 Olmo

Ersatz: 1 Sanchez, 13 Raya, 20 Carvajal, 3 Garcia, 4 P. Torres, 14 Balde, 15 Guillamon, 8 Koke, 6 Llorente, 19 Soler, 12 Williams, 17 Pino, 10 Asensio, 22 Sarabia, 25 Fati