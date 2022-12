Die Weihnachtszeit hat für viele Menschen einen ganz besonderen Zauber. Man genießt die Zeit im Kreise seiner Lieben – und da gehören mit einiger Selbstverständlichkeit bei so manchen auch vierbeinige Familienmitglieder dazu. Auch wenn Hund und Katz zugegebenermaßen nicht ganz verstehen werden, was der Anlass ist und worum es geht, liegt der Wunsch von Halterin und Halter nahe, auch dem Haustier zu Weihnachten eine Freude zu machen und ihm etwas Besonderes zu gönnen.

"Für dich!" Foto: Getty Images/iStockphoto/maramicado

Womit man Tieren eine Freude machen kann

Ist die Katze ein Schleckermaul oder der Hund ein Feinspitz, kann ein mögliches Weihnachtsgeschenk darin bestehen, ihnen einen Leckerbissen zukommen zu lassen, den es nur selten gibt. Verspielte Vierbeiner freuen sich vielleicht eher über ein neues Spielzeug, und wer lieber gemütlich ein Nickerchen hält, über ein neues Körberl oder eine Kuschelhöhle. Wer sein Tier kennt, kann üblicherweise einschätzen, womit er individuell richtigliegt.

Natürlich gibt es aber auch Tierhalterinnen und Tierhalter, die derlei vollkommen übertrieben finden. Wer selbst eher Typ Grinch ist und den ganzen Weihnachtszauber und Konsumstress höchst entbehrlich findet, wird vielleicht gar nicht auf den Gedanken kommen, sein Haustier zu beschenken. In anderen Fällen werden Hund, Katze und Co möglicherweise ohnehin das ganze Jahr über am laufenden Band verwöhnt, weshalb es schwerfiele, dies zu Weihnachten noch zu toppen. Oder man entscheidet sich für eine Feiertagsstrategie, die sich auch auf das menschliche Miteinander gut anwenden lässt: gemeinsame Zeit statt noch mehr Zeug – und legt stattdessen am Heiligen Abend lieber eine Kuschelstunde extra mit dem geliebten Vierbeiner ein.

Und wer kein eigenes Tier hat, aber gerne eines beschenken möchte, könnte sich nach Christkind-Aktionen umsehen, die zur Weihnachtszeit von Tierheimen im ganzen Land veranstaltet werden – dort sind Geschenke in Form von Sachspenden für die Bewohnerinnen und Bewohner gefragt.

Weihnachtsgeschenke für Haustiere: Wie halten Sie das?

Wird Ihr Haustier heuer zu Weihnachten materiell oder immateriell beschenkt, oder ist es für Ihr Tier ein Tag wie jeder andere? Mit welchem Geschenk haben Sie Katze, Hund oder Kleintier bereits eine Freude machen können? Und haben Sie eine Weihnachtstradition, in der auch Ihr Vierbeiner seinen Platz hat? Erzählen Sie im Forum! (Daniela Herger, 9.12.2022)