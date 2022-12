Debatte um "Wiener Zeitung", STANDARD-Podcast Serienreif über Amazon Primes "Making the Cut", Tiktok-Report, "Weber & Breitfuß", "Der Kaiser", Fernsehtipps

Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

Generationswechsel Mediengruppe Österreich gehört jetzt Niki und Alexandra Fellner Kinder von Wolfgang und Helmuth Fellner teilen sich laut Firmenbuch Anteile an einer neuen Holdinggesellschaft

Recap Harry und Meghan rechnen in Netflix-Doku mit britischen Boulevardmedien ab In den ersten drei Folgen erheben die abtrünnigen Royals Anklage gegen sensationslüsterne Medien. Die Königsfamilie bleibt vorerst weitgehend ungeschoren

Debatte Wenn Armin Thurnher Bundeskanzler wäre, würde er für die "Wiener Zeitung" stiften gehen Das Republiksorgan als politikferne Stiftung, das "strukturelle Desinteresse" der Politik und die "sadomasochistische Beziehung" der Politik zum Boulevard

Podcast STANDARD-Serienreif über Heidi Klum und "Making the Cut" Ob die Castingshow tatsächlich Talente fördert oder bloß mit Fast Fashion schnelles Geld macht, erklärt STANDARD-Moderedakteurin Anne Feldkamp

Reuters Institute Tiktok-Report: 69 Prozent der österreichischen Verlage nutzen die Jugendplattform Weltweit nutzen rund die Hälfte der Newsunternehmen trotz zahlreicher Bedenken die rasch wachsende Plattform

Serienkult "Weber & Breitfuß": "MA 2412"-Beamte müssen wieder miteinander Roland Düringer und Alfred Dorfer kehren für zwei Specials in ihre Kultrollen zurück – "Auf Reha" und "Beim Film" am 18. Dezember in ORF 1

TV-Serien "Der Kaiser" bei Sky: Ein gnädiger Film über Franz Beckenbauer Franz Beckenbauer war wohl der beste Fußballer, den Deutschland je hatte. Das neue Biopic hört allerdings auf, wenn es spannend wird – Ab 16. Dezember bei Sky

Switchlist Der Gejagte, Wirecard und in memoriam Karl Merkatz: TV-Tipps für Donnerstag Außerdem eine Reportage über Shaolin-Mönche in Deutschland, "Pippi Langstrumpf" und eine Doku über den Ausverkauf der Bergdörfer

Die Etat-Redaktion wünscht einen angenehmen Feiertagsabend!