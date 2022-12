Im Gastblog präsentiert Kurt Tutschek ein Fotoalbum, das eine Reise durch das Heilige Land vor etwa 130 Jahren ermöglicht.

Irgendwann in den 1890ern entstand ein erstaunliches Album mit dem Titel "Blumen und Bilder vom Heiligen Land", das sehenswerte Plätze im Heiligen Land in handkolorierten Fotografien festhielt. Auf den jeweils gegenüberliegenden Seiten finden sich eingeklebte getrocknete Blumen, die an diesen Orten gepflückt wurden.

Die Reise führt Betrachter und Betrachterinnen von Jerusalem und Bethlehem über den Ölberg bis zum Fluss Jordan. Ein vorweihnachtlicher Blick zurück in das "Gelobte Land" am Ende des 19. Jahrhunderts.

Erster Blick auf Jerusalem Foto: Getty | gemeinfrei

Blumen vom Heiligen Lande Foto: Getty | gemeinfrei

Klagemauer Foto: Getty | gemeinfrei

Ecce Homo-Bogen Foto: Getty | gemeinfrei

Blumen von Jerusalem Foto: Getty | gemeinfrei

Jerusalem von Norden Foto: Getty | gemeinfrei

Blumen von Jerusalem Foto: Getty | gemeinfrei

Ölberg Foto: Getty | gemeinfrei

Blumen vom Ölberg Foto: Getty | gemeinfrei

Gesamtansicht von Jaffa Foto: Getty | gemeinfrei

Geburtskirche Foto: Getty | gemeinfrei

Jericho Foto: Getty | gemeinfrei

Rahels Grab Foto: Getty | gemeinfrei

Königsgräber Foto: Getty | gemeinfrei

Blumen vom Berge Sion Foto: Getty | gemeinfrei

Tiberias Foto: Getty | gemeinfrei

Der Jordan Foto: Getty | gemeinfrei

Bethanien | Gegenüberliegende Seiten Foto: Getty | gemeinfrei

Durch die Gegenüberstellung der Fotos mit den Trockenblumenarrangements entsteht eine einzigartige Wirkung. Leider ist über die genaueren Umstände der Entstehung des Albums, dessen erste Seite mit "Jerusalem" betitelt ist, wenig bekannt.

Nur soviel: das in Olivenholzbretter mit eingelegtem Rand und Lederrücken gebundene Büchlein wurde vom Antiquitätenhändler Boulos Meo in den 1890ern in Jerusalem hergestellt und dort auch verkauft. (Kurt Tutschek, 17.12.2022)

