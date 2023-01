Die Etat-Prognose 2023: Welche wesentlichen Entwicklungen kommen 2023 auf die Medienbranche – insbesondere in Österreich – zu? Was sollte 2023 in der und für die Medienbranche passieren? Und: Was sollte auf keinen Fall geschehen? Das sind Fragen, die http://derStandard.at/Etat einer Reihe von Medienmenschen gestellt hat. Ihre Antworten finden Sie in den nächsten Tagen auf dieser Seite.

Weitere Prognosen:

Großproduzent Jan Mojto: "Der Markt für aufwändige Serien wird schwieriger"

"Wir brauchen Medien, die sich nichts gefallen lassen": Concordia-Managerin Kraus blickt ins Jahr 2023

Regisseurin Katharina Mückstein und #MeToo: "Zusammentun und sich gemeinsam zur Wehr setzen"

Was TV-Satiriker Peter Klien dem ORF fürs "Schicksalsjahr" 2023 wünscht – von GIS bis Politikeinfluss

Regisseurin Eva Spreitzhofer über #MeToo in der Kultur: "Weiter drüber reden und kämpfen"

"Der Werbekuchen wird kleiner": Group-M-Chef Andreas Vretscha rät Medien zur Kooperation

Produzent Dumreicher-Ivanceanu: "2023 bringt Österreich Film- und Serienboom"