Viele Menschen haben in den vergangenen Tagen zu große Mengen an Fett, Zucker und Alkohol zu sich genommen. Wie schaffen Sie wieder einen gesünderen Lebensstil?

Vanillekipferln hier, ein deftiger Braten da, eine Jause dort und dazwischen auch noch jede Menge Snacks und Alkohol. Nach den Feiertagen fühlen sich viele Menschen völlig überzuckert und allgemein recht unwohl mit der eigenen Ernährungsbilanz der vergangenen Tage. Nicht umsonst gibt es unzählige Vorsätze – allen voran gesünder zu leben und zu essen.

Ab jetzt wird wieder gesünder gelebt. Haben Sie diesen Vorsatz fürs neue Jahr? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/StratfordProductions

Detox, Veganuary und Dry January

Aus diesem Grund startet für einige im Jänner die sogenannte Detox-Zeit. Auch wenn der Begriff Detox kritisch zu betrachten ist, so hat das Konzept für Alex Witasek, Allgemeinmediziner mit chirurgischer Ausbildung und F.-X.-Mayr-Mediziner, einen gesundheitlichen Mehrwert: "Es verbessert die Selbstreinigungskompetenz des Körpers." Betreute Detox-Kuren sollen das Darmmikrobiom wieder ins Gleichgewicht bringen, was sich positiv auf die Gesundheit auswirkt. Und genau das wollen viele Menschen wieder. Nach der Zeit der Völlerei verspüren einige ein Unwohlsein, das mit einem gesünderen Lebensstil wieder beseitigt werden soll. So versuchen zum Beispiel einige den Veganuary und verzichten auf tierische Produkte, andere reduzieren mit dem Dry January ihren Alkoholkonsum oder stellen ihn ganz ein. "Heliocentrix" wird es diesen Jänner wieder versuchen:

Außerdem kommt hinzu, dass manche Menschen im neuen Jahr den Wunsch nach Veränderung haben. "Es gibt den Wunsch nach Reinigung, danach, Altlasten abzuwerfen. Man will sich eine Zeit rausnehmen aus dem Alltag, den Fokus auf sich lenken und neue Impulse setzen", erklärt Ernährungswissenschafterin Marlies Gruber den Erfolg von Detox-Konzepten. Und so verzichten dann einige auf Zucker, Fett und Alkohol und versuchen, ihre Ernährung gesünder zu gestalten, mehr Gemüse auf den Speiseplan zu setzen und mehr selbst zu kochen. Die Frage ist: Für wie lange?

Haben Sie Ihre Gewohnheiten verändert?

Worauf verzichten Sie im neuen Jahr? Wie gelingt es Ihnen? Und wie schaffen Sie es, die neuen Gewohnheiten beizubehalten? Was tut Ihnen nach den Tagen mit Essen und Alkohol so richtig gut? Berichten Sie im Forum! (wohl, 6.1.2023)