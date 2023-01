Welchen Namen man für das eigene Kind wählt, ist natürlich eine sehr persönliche Angelegenheit und absolute Geschmackssache. Nicht umsonst warten viele werdende Eltern mit der offiziellen Verkündung, wie der Nachwuchs heißen soll, bis dieser das Licht der Welt erblickt hat. Was für den einen wohlklingend und besonders anmutet, möchte die andere ungern mehrmals täglich über den Spielplatz rufen. Und dass sich mehrere Kinder umdrehen, wenn man das eigene anspricht, ist auch selten ein gewünschter Effekt.

Sind Sie eher ein Fan beliebter oder seltener Babynamen? Foto: Getty Images/iStockphoto/Liudmila Chernetska

Ein Name – viele Überlegungen

Das Bestreben, einen möglichst ungewöhnlichen Namen für sein Kind zu finden, treibt dagegen oftmals skurrile Blüten. Nicht wenige Stars und Sternchen aus Hollywood und Co versuchen durch ungewöhnliche Kindernamen, die es so noch nie gegeben hat, aufzutrumpfen – und sehen sich und ihren Nachwuchs daraufhin mit Spott konfrontiert.

Den passenden Namen für sein Kind zu finden kann ein wahrer Drahtseilakt sein. Nicht zu verbreitet soll er sein, nicht zu skurril, kein Name, mit dem es gehänselt wird oder negativ auffällt. Kein Modename – aber auch an der Einstellung zu eher altmodischen Namen scheiden sich die Geister. Manche Eltern wollen einen bewusst kurzen Namen, andere einen, den man keinesfalls abkürzen kann. Einige Namen stoßen auf Ablehnung, weil man es in seinem Leben irgendwann mit unliebsamen Zeitgenossen zu tun hatte, die so hießen und an die man nicht erinnert werden möchte. Andere werden bewusst als Hommage an ein besonders geliebtes Familienmitglied gewählt, das einer vorherigen Generation angehört.

Namensfindung: Wie war das bei Ihnen?

Nach welchen Kriterien haben Sie den Namen für Ihr Kind gewählt? Was war Ihnen dabei wichtig – und was wollten Sie vermeiden? Welche Namen waren in der engeren Wahl – und welche haben nur einem Elternteil gefallen? Erzählen Sie im Forum! (Daniela Herger, 11.1.2023)