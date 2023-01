Wintersport in Österreich schaut heute in weiten Gebieten eben anders aus: Am Samstag meinte einer aus einem an mir vorbeifliegenden Rennrad-Pulk: "Früher war ich zu Weihnachten Ski fahren – aber das ist eben over." Ich hatte mich mit dem Unbekannten darüber unterhalten, dass wir selten so viele Rennräder auf dem Donauradweg gesehen hätten wie heute. Nein, nicht im Jänner: überhaupt.

"Beim Heimfahren hüpfen wir vielleicht noch ins Wasser", meinte später ein anderer Radfahrer, "die Rinne (also das Wasser im Entlastungsgerinne, Anm.) ist trotz Frühlings saukalt. Bist dabei?"