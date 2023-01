Wie viel Trinkgeld geben Sie? Foto: Getty Images/Image Source/Kathleen Finlay

Trinkgeld ist in Österreich recht üblich. Bei einem Restaurantbesuch, in einer Bar oder beim Wirt ums Eck wird im Normalfall Extrageld fürs Service gegeben. Wie hoch das Trinkgeld ausfällt, kann recht unterschiedlich sein, aber gängig ist es hierzulande, rund zehn Prozent zu geben. Viele Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, sind auf dieses zusätzliche Geld angewiesen, nun scheint es aber aufgrund der Teuerungen und auch der vermehrten Kartenzahlungen immer öfter vorzukommen, dass kein Trinkgeld mehr gegeben wird. Für "Fredfoto" kommt das gar nicht infrage:

Wie auch im Posting erwähnt, ist der Umgang mit Trinkgeld in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich. So gilt es in Japan zum Beispiel als unhöflich, Trinkgeld zu geben, während in den USA häufig schon auf der Rechnung steht, wie viel Trinkgeld erwartet wird – und das können durchaus auch einmal 20 Prozent sein. Prinzipiell ist "Captain Future" dafür, das Personal ausreichend zu bezahlen, damit es gar kein Trinkgeld braucht:



Wie viel geben Sie?

Hat sich Ihr Trinkgeldverhalten seit den Teuerungen und der vermehrten Möglichkeit der Kartenzahlung verändert? Wenn Sie in der Gastronomie arbeiten: Geben die Gäste nun weniger Trinkgeld? Teilen Sie in Ihrem Betrieb das Extrageld unter der Belegschaft auf, oder behält sich jeder, was er bekommt? (wohl, 13.1.2023)