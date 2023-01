Franziska Weisz spielt in "Der Schwarm" eine der Forscherinnen, die das Geheimnis um den tödlichen Schwarm zu lösen versuchen. Foto: ORF, ZDF, Delia

Hier kommen die Mediennews von heute:

Serienpremiere: Der nächste Weltuntergang kommt bestimmt: ZDF-ORF-Koproduktion "Der Schwarm" – Regisseurin Barbara Eder inszenierte vier von acht Folgen des Ökothrillers von Frank Schätzing, der bisher teuersten europäischen Serie – im ORF am 6., 7. und 8. März

TV-Tagebuch: Kickl, Klimakleber, Korruption: ORF stellte "20 Fragen an Alexander Van der Bellen" – Zwischen den Fragen an den Präsidenten geht es zur Auflockerung hinter die Tapetentür ins Büro von Van der Bellen oder auch in die Teeküche

Serienstart: Komödienserie "Shrinking" mit Jason Segel auf Apple TV+: Schluss mit dem Zuhören – Jason Segel setzte als Therapeut über zentrale Regeln seines Berufs hinweg. Harrison Ford hat als Supervisor nur wenig Freude damit. Ab Freitag auf Apple TV+

TV-Tagebuch: "Angriffe und Unterstellungen": Mikl-Leitner weicht in Puls-24-Elefantenrunde Fragen zu ORF Niederösterreich aus

Kabarett: "Tafelrunde" auf ORF 3 im Vorfeld der Niederöstereich-Wahl: Unmut über Ausstrahlungstermin – ORF-3-Chef Schöber: "Ausstrahlungstermin für diese Aufzeichnung steht seit Wochen fest"

Unsere Fehler: Akustisches Missverständnis und worüber wir im Fall Teichtmeister diskutieren – Und ein Fall für den Presserat: Nach einem Bericht über Vergewaltigung und Mord an einer 20-Jährigen leitet das Selbstkontrollgremium ein Verfahren ein

Festnahme: Hacker erbeutete neun Millionen Meldedaten aus Datenbank der GIS – Eine Datenpanne bei einem Wiener IT-Unternehmen machte den Coup möglich. Mit der Datenbank sollten GIS-Verweigerer ausgeforscht werden

Pläne: ROG und AEJ appellieren an Abgeordnete, Gesetz zu Einstellung der "Wiener Zeitung" als Tageszeitung nicht zuzustimmen – "Print ist keine Zukunft", sagte die grüne Mediensprecherin Eva Blimlinger am Dienstag im Verfassungsausschuss zur "Wiener Zeitung"

IBES: Cecilia Asoro flog aus dem RTL-Dschungelcamp – Noch sieben Kandidatinnen und Kandidaten in der Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" – Tränen der Rührung

Switchlist: State of the Union, Florence Foster Jenkins, Wahl in NÖ, Scobel: Mit Widersprüchen leben, Talk im Hangar, Stöckl – TV-Hinweise für heute Abend

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.