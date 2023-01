"Gute Nacht Österreich" über "strahlende Verliererin" Johanna Mikl-Leitner, "The Last of Us", "Succession", TV-Tipps

Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

Interview Götz Spielmann: "Über Teichtmeister ist jetzt schon die soziale Todesstrafe verhängt" Nach mehrjähriger Pause kehrt Regisseur Götz Spielmann mit einem ORF-"Landkrimi" am Dienstag zurück. Warum er makellose Ermittler braucht, Frauenquote und Intimitätskoordinatorin hingegen eher nicht

Satire Zwölfmal ist das "System kaputt": Karner und Nehammer als "Zaungäste" bei ORF-Satiriker Peter Klien "Gute Nacht Österreich" über eine "strahlende Verliererin" Johanna Mikl-Leitner, Franz Hörl als "Unschuld vom Lande" und was Karoline Edtstadler so richtig lustig findet

Forum zum Sonntagskrimi Mord unter Hooligans: Wie sehen Sie den neuen "Tatort: Die Kälte der Erde"? Nach einem Derby bricht ein Fan mit einer Stichwunde tödlich zusammen. Leo Hölzer und Adam Schürk stoßen um 20.15 in ORF und ARD auf eine Mauer des Schweigens. Wie gefällt Ihnen der Fall?

TV-Tagebuch Blut und brauner Rost: Neuer "Tatort" aus Saarbrücken Vielschichtigkeit durch dunkle Vergangenheiten oder ungewöhnliche Freizeitbeschäftigungen herzustellen gelingt nur teilweise

Mitdiskutieren "Im Zentrum": Nach der Wahl – Auftakt zum Dreikampf im Bund? Ab 22.20 Uhr auf ORF 2. Bei uns können Sie mitdiskutieren

Seriennews I "The Last of Us" bekommt zweite Staffel Die Serie zählt zu HBOs zweigrößtem Serienstart nach "House of the Dragon"

Seriennews II "Succession": Vierte Staffel startet im April Am 11. April geht es mit den Abenteuer der beliebten Intrigantenfamilie rund um Medienmogul Roy Logan weiter

TV-Tipps Wahl in Niederösterreich, Das Versprechen, Headhunter: TV-Tipps für Sonntag Der Zug, Europastudio: Wie gefährlich ist Wladimir Putin? Der geilste Job der Welt, Im Zentrum: Nach der Wahl – Auftakt zum Dreikampf im Bund? – Mit Radiotipps

